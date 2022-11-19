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19 ноября

Промываем радиатор обогревателя салона без его демонтажа

Car.ru

Приближение зимы вызвало необходимость менять летнюю резину на зимнюю, не менее важным вопросом является промывка радиатора обогревателя салона. Есть способ сделать данную работу без демонтажа устройства, не снимая его с машины.

Промываем радиатор обогревателя салона без его демонтажа
Фото: Car.ruCar.ru

Некоторые автолюбители сталкивались со снижением производительности автомобильной печки, что особенно неприятно в сильные морозы. Метод промывки отопителя салона без его извлечения вполне приемлем, данный вариант позволяет восстановить работу агрегата в домашних условиях.

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Если низкая эффективность обогревателя вызвана отложениями на стенках радиатора, то в таком случае он функционирует не с полной отдачей.

Предложенный метод спасёт ситуацию, но он бесполезен при всех других причинах.

Система охлаждения заполнена нейтральной рабочей жидкостью, не вступающей в реакцию с алюминием, из которого сделана головка блока цилиндров. Но некачественный охлаждающий состав реагирует на металл, что вызывает появление в антифризе слизи розоватого оттенка.

Если прокладка головки блока повреждена, то в рабочую жидкость также попадает моторное масло и остатки невыгоревшей топливовоздушной смеси.

Сгустки забивают тонкие каналы в радиаторе отопителя.

Вторым отрицательным моментом является смешивание несовместимых антифризов.

Радиатор обогревателя салона промывается с применением каустической соды и средства для устранения засоров «Крот».

Надо также подготовить лимонную кислоту. Необходима ёмкость для слива антифриза, небольшая канистра с чистой водой, посуда для приготовления раствора и промывки. Нужны гаечные ключи 10х12 и 14х12. Понадобится лейка для заливки антифриза и сам новый состав.

Сначала нужно открыть кран перед отопителем и слить антифриз с малого и большого кругов в отдельную ёмкость.

Далее пробка закручивается обратно и заливается вода.

Следует включить двигатель и дождаться активизации вентилятора охлаждения. После этого увеличивают обороты ДВС до четверти от предельных и держат педаль газа в таком режиме 6-9 минут. Затем мотор глушится, так как надо дать ему остыть.

Далее сливается грязная вода, после чего система охлаждения промывается ещё раз.

После этого в неё заливается раствор из кислоты или щёлочи крепостью 3–5%. На 10 литров воды понадобится 150-250 граммов порошка. Когда система заполнилась, нужно снова завести мотор, поднять обороты и оставить в таком состоянии на 1-2 часа. Далее двигатель охлаждают, а саму систему два раза подряд промывают чистой водой.

Нужно снова прогреть двигатель, чтобы проверить работу обогревателя салона, для этого в его радиатор снова заливают чистую воду.

После включения вентилятора охлаждения ДВС выключают. Далее вода сливается и система заполняется новым антифризом, после чего удаляются воздушные пробки.

Названый способ промывки обогревателя салона технологически и технически подходит для автомобиля любой модели. Важно помнить, что уход за системой охлаждения обезопасит радиатор обогревателя от закупоривания, а в салоне будет тепло.

Автоэксперт,
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