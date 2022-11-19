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19 ноября

Кто заменит ушедшие из России автомобильные бренды

Майк Габриелян

Эксперты рассказали, кто заменит иностранных автопроизводителей, ушедших из России. Об этом пишет «КП».

Наиболее понятная ситуация с наследием Renault. Тольяттинская площадка будет делать Lada, а на заводе «Москвич» обещают выпускать электромобиль, вероятно, на базе китайского JAC. В кооперации участвуют также КамАЗ и НАМИ.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Освободившиеся площадки других иностранных предприятий займут, скорее всего, китайские компании.

«Все компании, которые хотели работать в России, уже сделали это», - сказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

По его словам, в РФ представлены Great Wall Motor (выпускает Haval), Chery и Geely. Первые две не связаны с западным бизнесом. Они могут проводить достаточно независимую политику и работать в России. Geely тесно завязана на США, поэтому ожидать от нее повышения активности, например, создания предприятий в России, не стоит.

Эта тройка будет расширять свой модельный ряд.

Эксперты также считают, что на бывшем заводе Nissan в Петербурге может начаться производство российских электромобилей E-Neva. Это разработка Обуховского завода (оборонный концерн «Алмаз-Антей»).

У электромобиля запас хода 463 км, а у гибридной модификации (газ и электричество) - 1000 км, что может стать мировым рекордом. От Москвы до Бреста машин проедет на одной заправке.

В Калининграде завод «Автотор», ранее выпускавший 25 BMW, Kia и Hyundai, планирует освоить в кооперации с «Росатомом» выпуск электромобилей, аккумуляторов и электродвигателей.

Еще один российский электрокар — Evolute, его уже производят на Липецком заводе электромобилей «Моторинвест». Выпущено 400 машин, их можно купить у официальных дилеров. Однако стоимость начинается от 2,5 млн рублей.

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