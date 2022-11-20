Названа важность проверки шкива генератора автомобиля в преддверии зимы

Автомобилисты ответственно подходят к зимнему сезону, проверке подвергаются важнейшие узлы машины, включая генератор и его шкив. Названый узел обеспечивает электропитанием аккумулятор и требует постоянного контроля.

Фото: car.ru car.ru

Внимание нужно обратить на генератор и шкив, но лишь тогда, когда одометр машины покажет пробег свыше 80 тысяч километров. Как правило, после подобной эксплуатации проявляются неполадки у генерирующего энергию устройства. Речь идёт о свистящих звуках, которые периодически раздаются из нижней части моторного отсека.

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Необходимо проверить шкив. Осмотру подлежит и муфта генератора, которая выглядит как стандартный ролик.

На самом деле речь идёт о сложном компактном устройстве, внутри которого имеются подшипники. Они позволяют синхронизировать ременной привод вспомогательного оборудования. Подобное техническое решение уменьшает нагрузки на генератор, обеспечивая более долгий ресурс приводного ремня.

Если подшипники имеют значительный износ, они могут заклинить. В свою очередь, обгонная муфта превращается в обычный ролик.

Далее появляются проблемы, связанные с тем, что существуют различия в скорости приводного ремня и вращении самого генератора. В итоге данное устройство подвергается более существенным нагрузкам, которые значительно сокращают его ресурс.

Такие нагрузки начинают проявляться постепенно. Вначале ослабляется ремень, устройство начинает функционировать нестабильно.

Подобные неполадки отразятся на состоянии аккумулятора, так как его заряд значительно упадёт. С наступлением первых холодов мотор может не завестись.

Самой худшей ситуацией является обрыв ремня генератора, в таком случае возможно повреждение ремня ГРМ, что угрожает соскоком последнего или его перекосом. В таком случае капремонта не миновать.

Проверке подлежат и ролики натяжителя. Если хотя бы один из них перекошен, а рабочая поверхность покрыта раковинами, то данный элемент нужно заменить.