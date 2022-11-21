Продать, купить, отремонтировать: как все сделать с умом и дешевле

Около четверти российских автовладельцев не против пересесть на более ремонтопригодные машины, рост цен на запчасти и «расходники» полностью перевернул приоритеты в нашем обществе. «Круто» или нет уже совсем не актуально, а вот иметь всегда исправные «колёса» хочется всем. Правда, прежде чем бросаться продавать своего «железного коня», стоит получше разобраться с ситуацией на рынке. А она очень неопределённая.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Дмитрий Рогулин/ТАСС

Исследование банка «Открытие» выявило очень любопытную тенденцию — 24% российских автовладельцев готовы сменить автомобиль, чтобы покупать более дешевые запчасти и «расходники». Причём речь отнюдь не про пресловутый «оригинал», от него по тем или иным причинам готовы отказаться более 75% респондентов. Причин, в общем-то, две: во-первых, дорого, и, во-вторых, оригинального «оригинала» нынче практически нет — один контрафакт. Что отнюдь не секрет.

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Поэтому аналоги, но и тут всё непросто. Торговцы подняли цены в разы, российские цены на автозапчасти — на этот самый «неоригинал» — уже не имеют ничего общего с мировыми. Курс рубля к доллару и евро совсем ни при чём, логистика тоже. В основном на прилавках товары азиатского производства, только к заграничной цене там пририсован «лишний» нолик.

Да и по ценам на сами автомобили творится что-то странное. Такое впечатление, что вернулись времена СССР с тотальным дефицитом машин.

«Автомобили в России сегодня стоят дороже, чем когда-либо — причем как в рублевом, так и в валютном эквивалентах. Это означает, что продажу можно считать очень выгодным мероприятием в том случае, если вам не нужно покупать другой автомобиль взамен. Ведь он тоже стоит дорого. То есть автомобиль можно продавать, но при одном условии, если вам не надо будет приобретать другой.

Вторая выигрышная ситуация — обмен дорогого автомобиля на более дешевый с целью высвобождения средств или снижения кредитной нагрузки.

В остальных случаях решение о продаже автомобиля должно приниматься исходя из целей и финансовых возможностей. Специально дожидаться более благоприятных условий для реализации своего автомобиля я бы не рекомендовал», — считает директор по развитию автомобильного портала Drom.ru Антон Серков.

Налицо вроде как две противоположные тенденции. С одной стороны, стоимость владения всеми без исключения автомобилями сильно выросла и продолжает увеличиваться. С другой — цены на них подскочили и продолжают повышаться. Не на все, но по большей части марок именно так. И как же происходит это борьба противоположностей?

С ценами всё более-менее просто: автомобиль штука ликвидная, поэтому при наличии денег его стоит купить, так как что завтра будет с рублями непонятно в принципе. Предложение ограничено, новые авто в РФ завозить практически перестали (кроме как из КНР), поэтому цены и прут вверх. Пока прут.

Вышеозначенное желание перейти на более дешёвые в эксплуатации авто немного ни при чём. Тут другая проблема. В первую очередь, закредитованность населения России уже критическая, и машины здесь отнюдь не на последнем месте.

В 2021 году на российском рынке было продано 1,667 млн. новых автомобилей, при этом банки выдали на их покупку около 750 тысяч ссуд. То есть примерно каждое второе транспортное средство покупалось в долг. И так было последние пять лет — это как раз средний срок автокредита (от трёх до семи лет). Число тех, кто хотел бы уменьшить свою кредитную нагрузку, изменяется миллионами и многим хочется кредитное ярмо сбросить. О чём эксперт уже говорил выше.

Но колёса нужны, значит, вместо кредитного авто — современной легковушки, которая, как правило, сложная и дорогая в эксплуатации — нужно приобрести что-то попроще. На те невеликие деньги, что останутся после того, как банк заберёт своё и закроет кредитный договор.

Так что никакого конфликта тенденций нет. Есть серьёзные экономические проблемы, которые отражаются на авторынке. Где люди, у которых ещё что-то есть за душой, хотят не потерять свои честно заработанные гроши. Это с одной стороны. С другой, есть те, кому хочется избавиться от долгового бремени и купить нечто недорогое.

Плюс те граждане, доходы которых упали ниже критического уровня, таковых сейчас всё больше. После недавних подсчётов за так называемой «чертой бедности» более 20 млн. человек, то есть около пятой части экономически активного населения. У части этих людей тоже есть авто, купленные в «тучные» годы, но они уже не по карману резко обнищавшим россиянам.

Кому война, кому мать родна. В этой ситуации при наличие свободных денег, даже вполне скромных, можно обзавестись очень хорошим автомобилем. Надёжным, долговечным и комфортным. Только нужно понимать, что стоит искать.

Все приличные «нашемарки» — ВАЗ, ГАЗ и УАЗ — давно смели, или же цены на них уже за гранью добра и зла. Провинция активно демонстрирует патриотизм, ведь с запчастями тут нет проблем. Они, конечно, тоже сильно подорожали, но у людей есть ещё запасы, которые можно выгодно купить на специальных сайтах. А по самим отечественным авто ловить, в общем-то, особо нечего.

То же самое касается и популярных недорогих японцев с корейцами. На них много запчастей из КНР, если покупать их самому. Иными словами, это весьма выгодные авто, которые просто так вам никто не продаст. Можно поискать, но вряд ли вам улыбнётся удача.

С детальками на европейцев сложней, хотя и тут можно найти варианты доступного «неоригинала». Но в целом эти легковушки гораздо более требовательны к ремонту и обслуживанию, а те, что просты, тоже особо не продаются. Такая корова нужна самому.

А вот от чистокровных американцев сейчас активно избавляются, хотя эти машины в целом надёжны, имеют большой ресурс и ремонтопригодны. Но проблемы с запчастями, таковых практически нет, и КНР в основном не поможет. Плюс ещё довольно большое в среднем потребление топлива. Однако, несмотря на подобные недостатки, это вполне себе вариант. Если, конечно, цена невысокая.

«От машин производства GM, Ford (заокеанского!) и Chrysler стали избавляться, порой очень недорого. Да, запчастей на них сейчас нет, и расходников порой тоже. Но вечно всё это продолжаться не будет, поэтому при наличии денег я бы советовал такие машины брать. Ресурс мотора там, как правило, огромный, подвески простые, электроники не так много, и она не особо замороченная», — рекомендует владелец мультибрендовой СТО Александр.

Правда, на авторынке, помимо «янкисов», сейчас появляются и более привлекательные предложения. Вроде как привлекательные — всякие престижные и эксклюзивные машинки, недорого. Итальянские, английские и прочие. Плюс довольно много транспортных средств, которые прошли тюнинг, в том числе заводской, а также топовых моделей, «нафаршированных» до предела. Причём порой почти даром. Это касается, прежде всего, Mercedes, BMW и Audi.

Вот тут стоит воздержаться — даже в более спокойные времена с ремонтом и обслуживание данной техники были проблемы, сейчас же это в принципе невозможно. Нужен исключительно «оригинал», причём дорогой и редкий — на заказ. По «параллельному импорту» подобные товары никто не возит, так как нет массового спроса. Иными словами, подобные приобретения — выброшенные деньги.