Эксперты назвали самые дорогие в обслуживании Nissan

Эксперты американского портала HotCars назвали самые дорогие в обслуживании автомобили Nissan. Рейтинг составлен на основе рекомендованного заводом графика обслуживания, анализа типичных проблем для каждой модели и актуальной стоимости запчастей в Северной Америке. Дороже всего владельцам обойдётся содержание спортивных купе и больших вседорожников Nissan, но есть в списке и «бюджетники», траты на которые способны неприятно удивять.

Фото: Nissan Nissan

В списке сюрпризов — недорогие кроссоверы Rogue (X-Trail) и Kicks, причём более доступная модель ежегодно требует больших трат (723 доллара против 610). Раскошелиться придётся, чтобы избавиться от шума в двигателе на холостом ходу, бренчания подвески или неисправностей вариатора.

Седаны японской фирмы тоже оказались в десятке расточительных «Ниссанов»: Altima (Teana) требует 563 долларов ежегодно, если удастся избежать перегрева двигателя, почти столько же (558 долларов) стоит обслуживание Sentra, а год владения новой Maxima обойдётся в 608 долларов.

Оставшиеся пять моделей сложно назвать дорогими с учётом их позиционирования — те же 608 долларов требуется на содержание купе 370Z, полноразмерный внедорожник Armada (Patrol) за год израсходует 647 долларов, на большой кроссовер Murano уйдёт 588 долларов, а на новый Pathfinder — 678 долларов. В лидерах предсказуемо GT-R — 824 доллара, невеликая сумма по меркам европейских спорткаров, но американские масл-кары вроде Dodge Charger содержать дешевле.