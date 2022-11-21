Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 60.74EUR 62.12
Войти в почту
14 часов назад

Новости автомира: эксперты назвали самые дорогие в обслуживании Nissan

Motor.ru

Эксперты американского портала HotCars назвали самые дорогие в обслуживании автомобили Nissan. Рейтинг составлен на основе рекомендованного заводом графика обслуживания, анализа типичных проблем для каждой модели и актуальной стоимости запчастей в Северной Америке. Дороже всего владельцам обойдётся содержание спортивных купе и больших вседорожников Nissan, но есть в списке и «бюджетники», траты на которые способны неприятно удивять.

Эксперты назвали самые дорогие в обслуживании Nissan
Фото: NissanNissan

В списке сюрпризов — недорогие кроссоверы Rogue (X-Trail) и Kicks, причём более доступная модель ежегодно требует больших трат (723 доллара против 610). Раскошелиться придётся, чтобы избавиться от шума в двигателе на холостом ходу, бренчания подвески или неисправностей вариатора.

Седаны японской фирмы тоже оказались в десятке расточительных «Ниссанов»: Altima (Teana) требует 563 долларов ежегодно, если удастся избежать перегрева двигателя, почти столько же (558 долларов) стоит обслуживание Sentra, а год владения новой Maxima обойдётся в 608 долларов.

Оставшиеся пять моделей сложно назвать дорогими с учётом их позиционирования — те же 608 долларов требуется на содержание купе 370Z, полноразмерный внедорожник Armada (Patrol) за год израсходует 647 долларов, на большой кроссовер Murano уйдёт 588 долларов, а на новый Pathfinder — 678 долларов. В лидерах предсказуемо GT-R — 824 доллара, невеликая сумма по меркам европейских спорткаров, но американские масл-кары вроде Dodge Charger содержать дешевле.

В начале месяца эксперты Hot Cars назвали самые капризные бюджетные корейские автомобили, причём в список попали даже те модели, которые не были представлены на рынке США.

Автоэксперт,Dodge Charger,Dodge,Nissan,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители