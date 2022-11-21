Как избавиться от запотевания фар своими силами

Головные фары иногда запотевают. Автолюбители могут решить данную проблему своими силами, речь идёт о неплотном прилегании крышки блока или сломанных фиксаторах, порой вода проникает через трещины между корпусом и стеклом.
Для того, чтобы избавиться от запотевания фар, их не обязательно разбирать. Имеется эффективный способ, позволяющий решить данный вопрос. Нужно положить внутрь корпуса фары мешочек с антизапотевателем – силикагелем. Данный состав хорошо поглощает влагу.
Для этого нужно снять все заглушки в корпусе фары.
Поток тёплого воздуха нужно направить на стекло, при этом следует открыть заднюю крышку корпуса блок-фары.
Речь идёт о создании системы локальной вентиляции.
Наряду с предлагаемыми способами борьбы с запотеванием фар необходимо прочистить клапана. Следует также осмотреть корпус на предмет трещин, а при обнаружении заделать их специальным клеем.
При необходимости их нужно заменить.
Их следует содержать в чистоте. При каждой мойке автомобиля нужно ответственно подходить к чистке, промыванию и сушке передних и задних осветительных приборов.
Подобная работа не отнимет много времени и сил. Речь идёт о поддержании работоспособности головных фар, относящихся к системе пассивной безопасности.
Конденсат, накапливающийся внутри фар, можно убрать, используя предложенные способы. Если проблему решить не удастся, следует обратиться за помощью в специализированные сервисные центры.