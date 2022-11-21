Как избавиться от запотевания фар своими силами

Головные фары иногда запотевают. Автолюбители могут решить данную проблему своими силами, речь идёт о неплотном прилегании крышки блока или сломанных фиксаторах, порой вода проникает через трещины между корпусом и стеклом.

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Для того, чтобы избавиться от запотевания фар, их не обязательно разбирать. Имеется эффективный способ, позволяющий решить данный вопрос. Нужно положить внутрь корпуса фары мешочек с антизапотевателем – силикагелем. Данный состав хорошо поглощает влагу.

Вторым вариантом избавиться от запотевания головной оптики является проветривание корпуса фары на протяжении несколько часов.

Для этого нужно снять все заглушки в корпусе фары.

Третьим способом является использование электрического фена.

Поток тёплого воздуха нужно направить на стекло, при этом следует открыть заднюю крышку корпуса блок-фары.

Следующий вариант борьбы с запотеванием оптики предусматривает высверливание дополнительных отверстий для протока воздуха.

Речь идёт о создании системы локальной вентиляции.

Наряду с предлагаемыми способами борьбы с запотеванием фар необходимо прочистить клапана. Следует также осмотреть корпус на предмет трещин, а при обнаружении заделать их специальным клеем.

Ещё один приемлемый способ устранения запотевания фар головного света – это проверка уплотнителей на предмет их герметичности и износа.

При необходимости их нужно заменить.

Не менее важно периодически обслуживать фары головного света и задние блок-фонари.

Их следует содержать в чистоте. При каждой мойке автомобиля нужно ответственно подходить к чистке, промыванию и сушке передних и задних осветительных приборов.

Подобная работа не отнимет много времени и сил. Речь идёт о поддержании работоспособности головных фар, относящихся к системе пассивной безопасности.