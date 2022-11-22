Что делать, если машину сковал ледяной дождь

Во вторник Москву настиг ледяной дождь. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" рассказал о том, что делать, если машину сковала наледь.
"Если у вас нет приятных опций в виде дистанционного запуска мотора, то пользуемся достижениями современной химии. Заранее смазываем уплотнители силиконовой смазкой, а стекла водоотталкивающим составом. Щетки стеклоочистителей желательно не только смазать, но и поднять над стеклом. В результате вам придется меньше мерзнуть в попытках удалить с них намерзший лёд.
Если машина открывается механическим ключом, то не забываем смазывать личинки замков. Если обморожение автомобиля начинается во время движения, то нас должна беспокоить только обзорность. Исправные щетки стеклоочистителя и зимняя жидкость омывателя в большинстве случаев справляются с проблемой.
Впрочем, есть набор факторов, при которых лед все равно намерзает и на щетки, и на стекло. Значит, направляем весь поток горячего воздуха на "лобовуху". А если и этого недостаточно, то время от времени останавливаемся в безопасном месте и вручную приводим стекло и щетки в порядок", - отмечает эксперт.