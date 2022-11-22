Что делать, если машину сковал ледяной дождь

Впрочем, есть набор факторов, при которых лед все равно намерзает и на щетки, и на стекло. Значит, направляем весь поток горячего воздуха на "лобовуху". А если и этого недостаточно, то время от времени останавливаемся в безопасном месте и вручную приводим стекло и щетки в порядок", - отмечает эксперт.