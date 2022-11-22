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6 часов назад

Что делать, если машину сковал ледяной дождь

Российская Газета

Во вторник Москву настиг ледяной дождь. Автомобильный эксперт Егор Васильев специально для "Российской газеты" рассказал о том, что делать, если машину сковала наледь.

"Если у вас нет приятных опций в виде дистанционного запуска мотора, то пользуемся достижениями современной химии. Заранее смазываем уплотнители силиконовой смазкой, а стекла водоотталкивающим составом. Щетки стеклоочистителей желательно не только смазать, но и поднять над стеклом. В результате вам придется меньше мерзнуть в попытках удалить с них намерзший лёд.

Избавляемся от запотевания фар своими силами

Если машина открывается механическим ключом, то не забываем смазывать личинки замков. Если обморожение автомобиля начинается во время движения, то нас должна беспокоить только обзорность. Исправные щетки стеклоочистителя и зимняя жидкость омывателя в большинстве случаев справляются с проблемой.

Впрочем, есть набор факторов, при которых лед все равно намерзает и на щетки, и на стекло. Значит, направляем весь поток горячего воздуха на "лобовуху". А если и этого недостаточно, то время от времени останавливаемся в безопасном месте и вручную приводим стекло и щетки в порядок", - отмечает эксперт.

Автоэксперт,Видео,Егор Васильев,
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