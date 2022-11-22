Зачем опытные водители возят с собой соду

Автомобилисты могут применять соду для очистки клемм аккумуляторов от окислов, а также как катализатор схватывания для секундных клеев, однако для чистки обивки салона она не подходит. На этом настаивает эксперт Алексей Ревин.

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Он подтверждает: сода является универсальным чистящим веществом. Но для сухой чистки автомобильных сидений она не подходит, пишет портал "За рулем". "С тем же успехом можно попытаться очистить обивку сидений мелким речным песком", – говорит Ревин.

Соду не стоит применять и для лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. Фары можно мыть только разведенным в воде гидрокарбонатом натрия.

Эксперт предлагает использовать соду при работе с аккумулятором, если был пролит электролит и его нужно нейтрализовать. Допустимо также промывать ей клеммы батареи и наконечники силовых проводов. После этого лучше покрыть их защитной смазкой, чтобы не беспокоиться о "скисших" клеммах.

При ремонте машины иногда некоторое время нужно удерживать две детали вместе. Быстрому схватыванию может мешать клей, выступивший из места стыка. Чтобы решить проблему, посыпьте это место содой. Эксперт обещает мгновенное схватывание клея.

В паре с "секундным" клеем сода также дает возможность изготавливать мелкие детали или заполнять прочным составом приличные объемы. В качестве примера эксперт приводит ситуацию, когда нужен винт, завернуть который можно без использования ключа – пальцами. Подходящего размера болт или винт поставьте "шляпкой" в пробку от аптечного пузырька. Затем насыпьте слой соды и залейте "секундным" клеем. Необходимо два-три слоя, чтобы изделие получилось по-настоящему прочным.