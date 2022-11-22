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1 час назад

Новости автомира: Суперкары по «серым» схемам: что происходит с рынком люксовых машин

Motor.ru

По данным «Автостата», с января по октябрь продажи люксовых автомобилей сократились на 60 процентов, до 315 экземпляров. Дело в том, что такие машины относятся к предметам роскоши, ввоз которых под запретом из-за санкций, введенных в отношении России. Каналом для поставок дорогих автомобилей марок Maserati, Bentley, Rolls-Royce и других стал параллельный импорт. «Коммерсантъ» приводит в пример недавно появившийся салон Lamborghini, который в «Москва-Сити» открыл «Автодом».

Суперкары по «серым» схемам: что происходит с рынком люксовых машин
Фото: Lamborghini UrusLamborghini Urus

Суперкары ввозят в Россию по «серому» или параллельному импорту: это автомобили с мизерным пробегом, которые приобретены не у официального импортера. «Автодом» располагает «практически всей модельной линейкой Lamborghini», и отличие лишь в том, что клиенты не могут заказать определенные опции, и выбирают из того, что есть в наличии.

Еще один крупный дилер, «Ключавто», поставил по параллельному импорту четыре тысячи автомобилей, в том числе Lexus, Mercedes-Benz, BMW и Land Rover. Аналогичной схемой пользуется и «Авилон» для поставок Range Rover и внедорожников Jeep. В компании отмечают, что спрос на люксовые автомобили в России сохраняется.

«Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных участников рынка отмечает, что параллельный импорт особенно эффективен именно в сегментах премиум и люкс, так как маржинальность сделок намного выше, чем в массовом сегменте. Иными словами, стоимость перевозки автомобиля одна и та же, а цена продажи выше.

Однако в России штучно начали появляться и относительно недорогие модели, которые прежде в нашей стране не продавались. Например, китайские Mazda CX-4 стоимостью 2,99 миллиона рублей и электрическая Honda MN-V, которая оценена в 2,7-2,9 миллиона рублей.

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