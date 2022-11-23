Почему гниет оцинкованный кузов авто?

Многие производители автомобилей подвергают кузова машин оцинковке, причём автолюбители возлагают большие надежды на данный вид защиты от коррозии. Могут ли гнить такие кузова и почему это происходит, разбирались специалисты.

Фото: car.ru car.ru

Оцинкованный кузов имеет электрохимический уровень защиты, не допускающий ржавление кузовных элементов. Железо и цинк образуют крайне устойчивую гальваническую пару, оказывая эффективное сопротивление влаге.

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Металлические панели покрываются слоем цинка путём погружения кузова автомобиля в ванну со специальным раствором.

Цель данной процедуры – не допустить ржавление элементов кузова. Та же цель преследуется, когда наносят поочерёдно грунтовку, краску и лак.

Такая защита оправдывает себя до тех пор, пока на ЛКП не появятся глубокие царапины.

Через них проходит кислород, содержащийся в воздухе, который вступает в реакцию окисления с металлом. Далее появляются малозаметные пятна ржавчины.

Оцинкованные элементы кузова изначально имеют большую стойкость. Горячая оцинковка обеспечивает проникновение цинка в структуру стали, в итоге формируется покрытие, устойчивое к коррозии.

Вместе с тем, разработанная много лет назад технология оцинковки кузова не идеальна.

При повреждении тонкого слоя цинка происходит мгновенная реакция окисления, так как нанесенное механическое повреждение нарушает целостность защитного слоя.

Глубокие царапины способствуют ускоренному процессу развития коррозии и по причине перепадов температуры воздуха, а также влажности.

Они совместно начинают разрушать плёнку из цинка, а затем проникают в сталь. Образованные за счёт контактирования цинка с кислородом оксиды активно разрушают структуру железа.

В условиях использования машины в городе, разрушение цинкового покрытия достигает 6-10 мкм в год.

Царапины, микротрещины в лакокрасочном покрытии необходимо убирать, восстанавливая целостность оцинковки. Для этого применяются специальные порошкообразные цинкосодержащие смеси, грунтовки и краски.

Ремонтные работы после нанесения повреждений ЛКП следует проводить как можно раньше, чтобы не допустить ускоренное ржавление кузовных панелей.

Целесообразно также использовать антикор, покрывая им пороги, колёсные арки, днище и другие элементы конструкции автомобиля.