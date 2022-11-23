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2 часа назад

Водителей предупредили о штрафах за зимние шины

Deita.ru

Правоохранители предупредили водителей о штрафах за использование автомобильных шин с отклонением от нормы, сообщает ИА DEITA.RU.

Водителей предупредили о штрафах за зимние шины
Фото: deita.rudeita.ru

Ранее в сотрудники ГИБДД призывали водителей «переобуть» свои автомобили с летней «лысой» резины на зимнюю. Зимние протекторы гарантируют лучшее сцепление и сокращают тормозной путь на холодных, заснеженных и обледенелых дорогах. Однако, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения, необходимо также соблюдать нормы при установке зимних шин.

Эксперты отмечают, что представители Госавтоинспекции могут оштрафовать водителей, которые установили на авто различные варианты зимних шин. Комбинировать шипованные и нешипованные шины одновременно небезопасно.

Стоит отметить, что правоохранители также призвали водителей перестроиться на зимний стиль вождения. Россиян из-за неблагоприятных погодных условий на дорогах в осенне-зимний период просят воздержаться от небезопасных маневров на дорогах, в том числе резкому пристраиванию.

Также с наступлением зимних месяцев водители должны тщательнее следить за техническим состоянием своего авто, так как неисправности грозят участникам дорожного движения и также могут стать причиной штрафа минимум в 500 рублей.

Автоэксперт,ГИБДД,
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