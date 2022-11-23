Почему нужно чаще менять моторное масло?

Автомобилисты по-разному относятся к периодичности замены моторного масла, хотя данная информация отражена в сервисной книжке той или иной модели машины. Эксперты советуют обновлять смазывающий состав чаще, а не через каждые 15 тысяч км пробега машины.

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Замена смазывающего состава в двигателе для новых автомобилей осуществляется через каждые 12 месяцев. В среднем, это не превышает 15 тысяч км, пройденных транспортным средством на протяжении года. Вместе с тем, японская компания Toyota рекомендует российским автовладельцам менять моторное масло у своих машин через каждые 10 тысяч км пути.

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Это связано с классификацией дорожных покрытий, проложенных и используемых в той или иной стране. РФ включена в перечень государств, где имеются самые жёсткие дорожные условия, по данной причине интервал замены смазывающих составов сокращён.

Опытные автомеханики рекомендуют менять моторное масло чаще, а не через каждые 15 тысяч км пробега.

Речь идёт о недопущении ускоренного разрушения внутренних элементов мотора. Следует учитывать, что количество пройденных машиной километров не всегда указывает на предполагаемую степень износа ДВС. В большом городе автомобили часто стоят в «пробках», моторы работают на холостых оборотах, но пробег не увеличивается.

По данной причине целесообразно ориентироваться на количество отработанных моточасов, а не на километраж. На панели приборов устанавливается специальный счётчик, который фиксирует моточасы. Такое устройство обеспечит щадящий режим эксплуатации двигателя.

Следует учитывать, что моторное масло ведёт себя по-разному в зависимости от температуры окружающей среды.

Летом рабочая жидкость остаётся горячей долгое время, из-за этого появляется осадок, загрязняющий мотор.

Возможно залегание поршневых колец и появление задиров на стенках цилиндров.

Свечи зажигания и нейтрализатор выхлопных газов также быстрее изнашиваются.

Автоэксперты считают, что целесообразно уменьшить периодичность замены моторного масла до 8 тысяч км пробега.

Нужно учитывать, что качество топлива влияет на степень износа деталей ДВС, сокращая или продлевая его ресурс. Высокооктановые бензины, содержащие специальные присадки, значительно увеличивают срок службы двигателя.