Почему нужно чаще менять моторное масло?

Автомобилисты по-разному относятся к периодичности замены моторного масла, хотя данная информация отражена в сервисной книжке той или иной модели машины. Эксперты советуют обновлять смазывающий состав чаще, а не через каждые 15 тысяч км пробега машины.
Замена смазывающего состава в двигателе для новых автомобилей осуществляется через каждые 12 месяцев. В среднем, это не превышает 15 тысяч км, пройденных транспортным средством на протяжении года. Вместе с тем, японская компания Toyota рекомендует российским автовладельцам менять моторное масло у своих машин через каждые 10 тысяч км пути.
Это связано с классификацией дорожных покрытий, проложенных и используемых в той или иной стране. РФ включена в перечень государств, где имеются самые жёсткие дорожные условия, по данной причине интервал замены смазывающих составов сокращён.
Опытные автомеханики рекомендуют менять моторное масло чаще, а не через каждые 15 тысяч км пробега.
Речь идёт о недопущении ускоренного разрушения внутренних элементов мотора. Следует учитывать, что количество пройденных машиной километров не всегда указывает на предполагаемую степень износа ДВС. В большом городе автомобили часто стоят в «пробках», моторы работают на холостых оборотах, но пробег не увеличивается.
По данной причине целесообразно ориентироваться на количество отработанных моточасов, а не на километраж. На панели приборов устанавливается специальный счётчик, который фиксирует моточасы. Такое устройство обеспечит щадящий режим эксплуатации двигателя.
Следует учитывать, что моторное масло ведёт себя по-разному в зависимости от температуры окружающей среды.
Летом рабочая жидкость остаётся горячей долгое время, из-за этого появляется осадок, загрязняющий мотор.
Возможно залегание поршневых колец и появление задиров на стенках цилиндров.
Свечи зажигания и нейтрализатор выхлопных газов также быстрее изнашиваются.
Автоэксперты считают, что целесообразно уменьшить периодичность замены моторного масла до 8 тысяч км пробега.
Нужно учитывать, что качество топлива влияет на степень износа деталей ДВС, сокращая или продлевая его ресурс. Высокооктановые бензины, содержащие специальные присадки, значительно увеличивают срок службы двигателя.
Моторное масло нужно менять чаще, не следует экономить на нём. Покупать нужно смазывающий состав высокого качества, что позволит продлить ресурс двигателя.