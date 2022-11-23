Почему после включения печки в салоне пахнет антифризом?

Иногда, при включении печки, в салоне появляется стойкий запах антифриза. Существуют способы устранения названой проблемы, но важно знать и о причинах данной неполадки.

В преддверии зимы автолюбители тщательно проверяют все узлы и системы машины. Значительное внимание уделяется тем, которые защищают от холода водителя и пассажиров.

Видео дня

Иногда при включении комплекса обогрева салона возникает неприятный запах рабочей жидкости.

Подобное обстоятельство указывает на её утечку из системы охлаждения мотора.

Основными предпосылками данной проблемы являются непрочная фиксация хомутов на патрубках радиатора, во втором случае речь может идти об их повреждении. Возможно образование зазоров у самого основания патрубков, подводящих и отводящих охлаждающую жидкость. Ещё одной проблемой может быть нарушение целостности периферийных элементов всей системы охлаждения.

Запах антифриза в салоне от печки возникает и по причине его замены на воду, чтобы сэкономить деньги.

Ещё одной причиной появления запаха антифриза в салоне может быть некорректная работа клапана, отводящего пар.

Подобное обстоятельство вызывает повышение уровня давления во всей охлаждающей системе. В ряде случаев используется антифриз невысокого качества, или же не той марки вопреки требованиям инструкции по эксплуатации автомобиля.

Следующей причиной появления запаха антифриза в салоне после включения печки является кавитационная деструкция.

Данный процесс представляет собой разрушение металла вследствие работы узла под постоянной нагрузкой, включая непрерывный контакт с охлаждающей жидкостью.

Ещё одной причиной появления запаха антифриза в салоне является закипание рабочей жидкости.

Необходимо принять соответствующие меры. Во-первых, нужно проверить крышку или бачок и попытаться найти повреждения. Если они имеются, надо их устранить. Далее следует положить под моторный отсек большой кусок картона и отследить место утечки из системы. Затем нужно проверить каждый патрубок.

Появление неприятного запаха в салоне, как правило, сочетается с белым дымом из выхлопной трубы. Он появляется при включении мотора. Данное обстоятельство указывает на смешение охлаждающей жидкости с моторным маслом.