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4 часа назад

Новости автомира: Автомобили Kia назвали самыми выгодными при перепродаже

Motor.ru

На втором месте рейтинга остаточной стоимости при перепродаже оказалась марка Honda

Названы самые выгодные при перепродаже машины
Фото: motor.rumotor.ru

Победителем рейтинга J.D. Power Residual Value Awards стала компания Kia. Сразу пять её моделей отметили за высокую остаточную стоимость при последующей перепродаже. Речь идет о седане K5, Rio, кроссоверах Sportage, Soul и Telluride. Второе место среди массовых брендов заняла Honda, а вот в премиум-сегменте третий год подряд лидером по остаточной стоимости становится Lexus. Всего J.D. Power изучила данные о 291 модели.

Агентство J.D. Power опубликовало очередной рейтинг сохранности остаточной стоимости автомобилей, представленных на американском рынке. В сегменте премиум безоговорочным лидером уже третий год подряд становится Lexus, а Honda занимает высшие строчки среди массовых брендов. Всего же J.D. Power изучила данные о 291 модели, и лишь 13 марок получили награду в 29 сегментах.

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Если рассмотреть список на уровне моделей, то больше всего наград у Kia — целых пять. Высокую остаточную стоимость после трех лет сохраняют седан K5, Rio, кроссоверы Sportage, Soul и Telluride.

Второе место делят Honda и Toyota: оба бренда отметились четырьмя машинами. У Honda это Civic, Passport, HR-V и Odyssey.

У Toyota — GR Supra, 4Runner, Tundra и Tacoma.

Лучшим европейским брендом признан Land Rover. В рейтинге он занимает четвертую строчку с тремя моделями: Discovery, Range Rover Velar и Evoque. На пятом месте — лучший американский бренд. Марка Chevrolet получила награду за высокую остаточную стоимость при перепродаже Bolt EV и пикапа Silverado 2500 HD.

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