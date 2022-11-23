Названы самые выгодные при перепродаже машины

На втором месте рейтинга остаточной стоимости при перепродаже оказалась марка Honda

Фото: motor.ru motor.ru

Победителем рейтинга J.D. Power Residual Value Awards стала компания Kia. Сразу пять её моделей отметили за высокую остаточную стоимость при последующей перепродаже. Речь идет о седане K5, Rio, кроссоверах Sportage, Soul и Telluride. Второе место среди массовых брендов заняла Honda, а вот в премиум-сегменте третий год подряд лидером по остаточной стоимости становится Lexus. Всего J.D. Power изучила данные о 291 модели.

Агентство J.D. Power опубликовало очередной рейтинг сохранности остаточной стоимости автомобилей, представленных на американском рынке. В сегменте премиум безоговорочным лидером уже третий год подряд становится Lexus, а Honda занимает высшие строчки среди массовых брендов. Всего же J.D. Power изучила данные о 291 модели, и лишь 13 марок получили награду в 29 сегментах.

Если рассмотреть список на уровне моделей, то больше всего наград у Kia — целых пять. Высокую остаточную стоимость после трех лет сохраняют седан K5, Rio, кроссоверы Sportage, Soul и Telluride.

Второе место делят Honda и Toyota: оба бренда отметились четырьмя машинами. У Honda это Civic, Passport, HR-V и Odyssey.