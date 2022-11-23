Названы самые выгодные при перепродаже машины

На втором месте рейтинга остаточной стоимости при перепродаже оказалась марка Honda
Победителем рейтинга J.D. Power Residual Value Awards стала компания Kia. Сразу пять её моделей отметили за высокую остаточную стоимость при последующей перепродаже. Речь идет о седане K5, Rio, кроссоверах Sportage, Soul и Telluride. Второе место среди массовых брендов заняла Honda, а вот в премиум-сегменте третий год подряд лидером по остаточной стоимости становится Lexus. Всего J.D. Power изучила данные о 291 модели.
Агентство J.D. Power опубликовало очередной рейтинг сохранности остаточной стоимости автомобилей, представленных на американском рынке. В сегменте премиум безоговорочным лидером уже третий год подряд становится Lexus, а Honda занимает высшие строчки среди массовых брендов. Всего же J.D. Power изучила данные о 291 модели, и лишь 13 марок получили награду в 29 сегментах.
Если рассмотреть список на уровне моделей, то больше всего наград у Kia — целых пять. Высокую остаточную стоимость после трех лет сохраняют седан K5, Rio, кроссоверы Sportage, Soul и Telluride.
Второе место делят Honda и Toyota: оба бренда отметились четырьмя машинами. У Honda это Civic, Passport, HR-V и Odyssey.
У Toyota — GR Supra, 4Runner, Tundra и Tacoma.
Лучшим европейским брендом признан Land Rover. В рейтинге он занимает четвертую строчку с тремя моделями: Discovery, Range Rover Velar и Evoque. На пятом месте — лучший американский бренд. Марка Chevrolet получила награду за высокую остаточную стоимость при перепродаже Bolt EV и пикапа Silverado 2500 HD.