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7 часов назад

Без скребка и кипятка: названы три способа быстро убрать лед с лобового стекла автомобиля

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К наступлению холодов многие автомобилисты уже подготовили свои машины. Однако действовать на опережение с возникающей наледью на лобовом стекле не получится. Единственный выход – теплый гараж или чехол для автомобиля. В остальных случаях от наледи придется избавляться вручную.

Без скребка и кипятка: как быстро убрать лед с лобового стекла
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Отопитель салона

При этом способе возникновение царапин на стекле вам не грозит. Отопитель нагреет поверхность до нужной температуры. После этого останется только смахнуть подтаявший лед стеклоочистителями, пишет mir24. Ускорить процесс можно, если отопитель настроить на максимальную температуру и включить рециркуляцию.

Антидождь (антилед)

Зачастую его можно приобрести в виде аэрозоля. Основным действующим компонентом средства обычно выступает спирт. В течение нескольких минут при контакте со льдом он растворит верхнюю корку и размягчит основную массу. После этого достаточно воспользоваться стеклоочистителями или пройтись по стеклу щеткой.

Автозапуск

Специалисты называют этот метод наиболее эффективным. Если такая возможность есть, за несколько минут до выхода из дома запустите двигатель. Когда вы окажетесь у автомобиля, он будет уже прогрет. Останется только включить стеклоочистители.

А вот поливать лобовое стекло кипятком, направлять горячий воздух от отопителя на холодное стекло эксперты не рекомендуют. Не стоит пытаться отбить лед скребками, стеклоочистителями и другими предметами. Все это приведет к повреждению стекла.

Автоэксперт,
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