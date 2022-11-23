Без скребка и кипятка: как быстро убрать лед с лобового стекла

К наступлению холодов многие автомобилисты уже подготовили свои машины. Однако действовать на опережение с возникающей наледью на лобовом стекле не получится. Единственный выход – теплый гараж или чехол для автомобиля. В остальных случаях от наледи придется избавляться вручную.
При этом способе возникновение царапин на стекле вам не грозит. Отопитель нагреет поверхность до нужной температуры. После этого останется только смахнуть подтаявший лед стеклоочистителями, пишет mir24. Ускорить процесс можно, если отопитель настроить на максимальную температуру и включить рециркуляцию.
Зачастую его можно приобрести в виде аэрозоля. Основным действующим компонентом средства обычно выступает спирт. В течение нескольких минут при контакте со льдом он растворит верхнюю корку и размягчит основную массу. После этого достаточно воспользоваться стеклоочистителями или пройтись по стеклу щеткой.
Специалисты называют этот метод наиболее эффективным. Если такая возможность есть, за несколько минут до выхода из дома запустите двигатель. Когда вы окажетесь у автомобиля, он будет уже прогрет. Останется только включить стеклоочистители.
А вот поливать лобовое стекло кипятком, направлять горячий воздух от отопителя на холодное стекло эксперты не рекомендуют. Не стоит пытаться отбить лед скребками, стеклоочистителями и другими предметами. Все это приведет к повреждению стекла.