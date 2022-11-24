Как не получить штраф за заснеженную разметку

В зимнее время года дорожную разметку заносит снегом; в некоторых случаях она устарела, стерлась, полосу вовремя не обновили. Эксперты разъяснили, когда придет штраф с видеокамер за несоблюдение разметки в непогоду.
Зимой автомобилистам нередко приходят штрафы за невидимую из-за непогоды разметку. Для некоторых российских регионов характерны обильные снегопады, которые засыпают разметку на дороге, водители затрудняются там, где нельзя заворачивать, перестраиваться, иногда могут заехать на невидимую стоп-линию.
Штрафы за нарушение предписания разметки бывают достаточно внушительные. К примеру, за проезд по выделенной полосе в Москве водитель будет оштрафован на 3 000 рублей, в других регионах такое нарушение будет стоить автомобилисту 1 500 рублей. Проезд по островку безопасности обойдется в 500 рублей, а остановка на стоп-линии – в 1 500 рублей.
Камеры фиксируют нарушения даже в непогоду, только если снегопад идет плотной стеной, то фото- и видеоматериалы получаются нечеткими. Если же разметку занесло снегом, это никакой роли не играет, все разметки прописаны в памяти видеосистемы, а значит, комплекс знает, где какая полоса находится, даже если ее физически не видно. Поэтому штрафы приходят в любом случае.
И все же сотрудники ГИБДД должны осматривать снимки, на которых был зафиксирован наезд и пересечение запрещающей разметки. Если полосы по той или иной причине не видно, материал должен быть отбракован.
Однако даже в непогоду камеры достаточно хорошо видят дорогу и ночью, поскольку они размещены высоко, снабжены подсветкой, светочувствительностью. Поэтому разметка может быть четко видна на снимке, но плохо видна водителю во время поездки в плохую погоду, поскольку обзор в этом случае ограничен. Таким образом, камеры видят ситуацию на дороге гораздо лучше, чем автомобилист.
Если автомобилист не согласен с выписанным ему штрафом, он может его оспорить. В качестве основания юристы советуют указать отсутствие вины, поскольку идентифицировать разметку при сложившихся условиях было невозможно. В качестве доказательства можно предоставить материалы с видеорегистратора в авто. Если жалоба составлена грамотно, то штраф могут отменить.
Сотрудники ГИБДД предупреждают, что перед совершением маневра в непогоду следует соблюдать осторожность. В некоторых случаях, если разметки не видно, можно предусмотреть ее нахождение согласно логическим соображениям, это важно, чтобы избежать проблем и затруднительных ситуаций.