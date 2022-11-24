Как не получить штраф за заснеженную разметку

В зимнее время года дорожную разметку заносит снегом; в некоторых случаях она устарела, стерлась, полосу вовремя не обновили. Эксперты разъяснили, когда придет штраф с видеокамер за несоблюдение разметки в непогоду.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Зимой автомобилистам нередко приходят штрафы за невидимую из-за непогоды разметку. Для некоторых российских регионов характерны обильные снегопады, которые засыпают разметку на дороге, водители затрудняются там, где нельзя заворачивать, перестраиваться, иногда могут заехать на невидимую стоп-линию.

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Штрафы за нарушение предписания разметки бывают достаточно внушительные. К примеру, за проезд по выделенной полосе в Москве водитель будет оштрафован на 3 000 рублей, в других регионах такое нарушение будет стоить автомобилисту 1 500 рублей. Проезд по островку безопасности обойдется в 500 рублей, а остановка на стоп-линии – в 1 500 рублей.

Камеры фиксируют нарушения даже в непогоду, только если снегопад идет плотной стеной, то фото- и видеоматериалы получаются нечеткими. Если же разметку занесло снегом, это никакой роли не играет, все разметки прописаны в памяти видеосистемы, а значит, комплекс знает, где какая полоса находится, даже если ее физически не видно. Поэтому штрафы приходят в любом случае.

И все же сотрудники ГИБДД должны осматривать снимки, на которых был зафиксирован наезд и пересечение запрещающей разметки. Если полосы по той или иной причине не видно, материал должен быть отбракован.

Однако даже в непогоду камеры достаточно хорошо видят дорогу и ночью, поскольку они размещены высоко, снабжены подсветкой, светочувствительностью. Поэтому разметка может быть четко видна на снимке, но плохо видна водителю во время поездки в плохую погоду, поскольку обзор в этом случае ограничен. Таким образом, камеры видят ситуацию на дороге гораздо лучше, чем автомобилист.

Если автомобилист не согласен с выписанным ему штрафом, он может его оспорить. В качестве основания юристы советуют указать отсутствие вины, поскольку идентифицировать разметку при сложившихся условиях было невозможно. В качестве доказательства можно предоставить материалы с видеорегистратора в авто. Если жалоба составлена грамотно, то штраф могут отменить.