На каких колесах шины изнашиваются быстрее

Шинный эксперт Сергей Мишин рассказал Газете. Ru о том, какие шины быстрее всего стираются. Прежде всего, к таким шинам относятся те, у которых лучше сцепление с дорожным полотном.

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В большинстве случаев передние шины изнашиваются быстрее, чем задние. На полноприводной машине передние шины выполняют большую часть торможения и рулевого управления. По этой причине, несмотря на то, что шины на всех осях используются для создания тяги, передние колеса подвергаются большему воздействию боковых сил.