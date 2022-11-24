На каких колесах шины изнашиваются быстрее

Шинный эксперт Сергей Мишин рассказал Газете. Ru о том, какие шины быстрее всего стираются. Прежде всего, к таким шинам относятся те, у которых лучше сцепление с дорожным полотном.
В большинстве случаев передние шины изнашиваются быстрее, чем задние. На полноприводной машине передние шины выполняют большую часть торможения и рулевого управления. По этой причине, несмотря на то, что шины на всех осях используются для создания тяги, передние колеса подвергаются большему воздействию боковых сил.
Кроме того, вес большинства транспортных средств приходится на переднюю часть (двигатель, аккумулятор и т. д.), это, естественно, увеличивает нагрузку на передние колеса.