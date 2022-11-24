Какие запчасти автомобилей похищают чаще всего

Специалисты страховой компании «Согласие» поделились с «Российской газетой» статистикой краж запчастей от машин. Оказалось, что злоумышленники чаще всего крадут передние фары автомобилей – 5,6% страховых случаев.

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– Случаи хищений отдельных комплектующих, как и угонов, в этом году по-прежнему нередки. Передние фары чаще всего вынимают у автомобилей марок Porsche (8,6%), Honda (7,9%), BMW (7,8%), Audi (7,5%), – сообщает начальник отдела андеррайтинга по страхованию Александр Коротин.

Эксперт объяснил, что причина краж кроется в дороговизне деталей. Реже всего передние фары похищают на машинах УАЗ (2,4%).

Задние фары снимают в два раза меньше, чем передние, – 2,4% случаев. В зоне риска – владельцы авто марок «Хонда» (5,2%), «Митсубиши» (4,5%) и «Опель» (3,6%).

2,2% краж приходится на боковые зеркала и 1,8% – на колесные диски. Боковые зеркала чаще всего похищают с автомобилей «Ситроен» (4,2%), «Хонда» (3,9%), «Лексус» (по 3,9%) и «БМВ» (3,8%), а колесные диски – с машин марок «Порше» (4,8%), «Инфинити» (4,2%) и «Датсун» (0,2%).

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Александр Коротин также рассказал, что водители наносят VIN-номер на отдельные детали, чтобы усложнить мошенникам сбыт краденых запчастей. На фары устанавливают дополнительные крепежи, на капот – специальные замки, но это не спасает от кражи комплектующих и автомобилей.

По словам эксперта, клиенты страховой компании «Согласие», оформившие полис каско, обращались по поводу краж колес, катализаторов и датчиков парковки. Катализаторы привлекают мошенников, поскольку содержат драгоценные металлы: платину, палладий и родий.

Несмотря на дефицит комплектующих на рынке, страховщики не отметили роста краж запчастей в этом году. Ситуация остается стабильной, но риск лишиться какой-либо детали автомобиля стал выше.