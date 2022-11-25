Новый китайский автомобильный бренд Voyah представлен в России

Вячеслав Субботин, автоэксперт, телеведущий, аналитик автомобильного рынка: «Меня поражают наши предприниматели, которые взялись за завоз электромобилей в РФ. Кому нужны электромобили «в стране рискованного земледелия»? Емкость батареи падает мгновенно при морозе в минус 20 градусов, какой бы емкость ни была — хоть весь пол будет заставлен этой батареей. Тем не менее заявляют огромную цену в 7 млн и пытаются ее здесь предлагать. Предлагать вы можете все что угодно, но кто будет покупать? На самом деле Китай в этой части продвинулся сильно. Они делают и гибриды, и электромобили. Китайское производство Tesla самое крупное, и самый большой рынок у Tesla это, конечно, Китай, и они серьезно подстегивают китайский автопром к производству таких автомобилей. Кроме того, в Китае есть госпрограмма, которая поддерживает производство [и эксплуатацию] таких машин. У нас-то что? Что у нас поддерживают? Бесплатные парковки — и все. Через три года батарею менять нужно будет, за нее придется отдать полную стоимость электромобиля. Сам электромобиль, который сейчас завозит Dongfeng, сконструирован из обычной легковушки. Это не Tesla, которая спроектирована как электромобиль — там нет тех деталей, которые есть в обычной машине, там конструкция кузова иная, там только электромобиль. А здесь можно поставить двигатель внутреннего сгорания под этот кузов, кардан протянуть — тоннель есть, то есть сам кузов не очень предназначен для того, чтобы эксплуатировать этот продукт именно как электромашину. Поэтому я думаю, что перспективы у этого электромобиля нулевые».