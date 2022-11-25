Как не ошибиться при покупке машины на «вторичке»

Стоимость новых автомобилей растет, что вынуждает многих потенциальных покупателей искать машины на «вторичке». Крайне важно безопасно и без ошибок купить авто, и быть уверенным в правильности своего выбора.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Сергей Бобылев/ТАСС

Популярность интернет-сервисов, на которых к продаже предлагаются автомобили различного сегмента, возрастает. В таком случае крайне важным моментом является возможность стать владельцем нужной машины и не стать жертвой мошенников. Необходимо учитывать, что речь идёт об автомобилях с пробегом, когда можно купить «кота в мешке».

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Следует учитывать, что администраторы и владельцы WEВ-сайтов по продаже машин не несут ответственность за объявления, которые публикуют пользователи.

Злоумышленники учитывают данное обстоятельство. В частности, VIN-код предлагаемого к продаже автомобиля может не иметь никакого отношения к нему, хотя выдаётся за «родной». Таким образом, покупатель думает, что изучает историю предлагаемой к продаже машины, но в реальности VIN-код принадлежит совершенно иному транспортному средству.

Администраторы специализированных WEB-ресурсов учитывают подобный обман и публикуют информацию о том, какие уловки используют мошенники. К примеру, в ряде случаев злоумышленники просят потепанциальных покупателей перед перечислением денежных средств сообщить номер и специальный код банковской карты. Это, якобы, нужно для того, чтобы знать, с какой карты придут деньги.

Во втором случае продавец может предложить начать сделку с внесения денежного залога для того, чтобы зарезервировать машину за каким-то определённым человеком.

Такие способы получить деньги обманным путём, как показывает практика, используются чаще всего.

Когда «продавцу» машины перечислят денежные средства, он немедленно закрывает свой аккаунт на сайте. Найти мошенника будет крайне затруднительно, а вернуть деньги не представляется возможным.

Перед приобретением автомобиля нужно выяснить у продавца причины продажи транспортного средства.

Крайне важно знать точное местонахождение машины. Следует также уточнить, имеются ли проблемы с кузовом. Речь идёт об условиях хранения легковушки – на открытой стоянке или в тёплом гараже. Следующим вопросом является состояние двигателя – не проходил ли он капитальный ремонт.

Специалисты рекомендуют придерживаться стандартной схемы совершения сделки, включая надёжные варианты оплаты за машину.

Вначале необходимо изучить все документы на предлагаемое к продаже транспортное средство, сделав их копии. Вторым и ответственным моментом является проверка истории автомобиля.

На сайтах по продаже машин имеется отдельная услуга по представлению информации о них.

Любой потенциальный покупатель может оформить заявку на получение полного отчёта об интересующем его транспортном средстве. Существует также услуга, предусматривающая выезд специалиста для проверки автомобиля.