Эксперты объяснили, при каком условии поменять масло стоит до холодов

Если к зимнему сезону масло в двигателе автомобиля не менялось на протяжении 5-7 тыс. километров, то залить в мотор новый лубрикант Если к зимнему сезону масло в двигателе автомобиля не менялось на протяжении 5-7 тыс. километров, то залить в мотор новый лубрикант стоит до наступления холодов. Об этом рассказали эксперты журнала «За рулем».

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

«Летом деградация масла ускорялась высокими температурами и нагрузками на двигатель. При небольших пробегах или если зимой автомобиль не эксплуатируется, целесообразно заменить масло по весне, чтобы встретить высокие летние нагрузки во всеоружии», — объяснили эксперты.

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Отмечается, что при этом зимой даже при небольших пробегах моторное масло страдает от разбавления несгоревшим топливом и насыщается влагой.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал «Газете.Ru», что в недобросовестных автосалонах зачастую сервисмены обманывают клиентов, оставляя себе дорогостоящее моторное масло, а автовладельцу сообщают о том, что работа по его замене была проведена.

Кроме того, вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин предупредил, что присутствующая на рынке суррогатная охлаждающая жидкость на основе метанола представляет серьезную опасность для автомобильных двигателей.. Об этом рассказали эксперты журнала «За рулем».

«Летом деградация масла ускорялась высокими температурами и нагрузками на двигатель. При небольших пробегах или если зимой автомобиль не эксплуатируется, целесообразно заменить масло по весне, чтобы встретить высокие летние нагрузки во всеоружии», — объяснили эксперты.

Отмечается, что при этом зимой даже при небольших пробегах моторное масло страдает от разбавления несгоревшим топливом и насыщается влагой.

Ранее автоэксперт Петр Баканов рассказал «Газете.Ru», что в недобросовестных автосалонах зачастую сервисмены обманывают клиентов, оставляя себе дорогостоящее моторное масло, а автовладельцу сообщают о том, что работа по его замене была проведена.