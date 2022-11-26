Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Эксперты посоветовали не откладывать покупку машины на следующий год

Илья Родин

Автоэксперты предупредили, что до конца года кредиты на машины не станут доступнее, так как ключевая ставка остается на прежнем уровне. На фоне этого специалисты рекомендуют не откладывать покупку автомобиля в кредит, пишет «Российская газета».

Желающим купить авто россиянам дали совет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики пояснили, что в настоящее время можно получить скидку по госпрограммам кредитования. Кроме того, цены на транспортные средства не поднялись в связи со сменой модельного года.

Описано будущее цен на автомобили в России

Уточняется, что окончание срока действия программы льготного автокредитования планировалось на 1 декабря. Позже Минпромторг продлил срок ее действия до 20 декабря 2022 года.

В «Открытие Авто» уточнили, что клиентам, желающим приобрести машину в рамках госпрограммы, не следует откладывать покупку на последний момент

По данным экспертов, постепенно сокращается количество банков, предлагающих эту программу. Кроме того, перед окончанием проекта всегда возникает ажиотаж. Соответственно, цены могут несколько подняться.

Напомним, что под программу подпадают все модели Lada, УАЗ, ГАЗ, китайский кроссовер Haval Jolion, электромобили марки Evolute.

Автоэксперт,УАЗ,Lada,Минпромторг,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители