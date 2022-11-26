Желающим купить авто россиянам дали совет

Автоэксперты предупредили, что до конца года кредиты на машины не станут доступнее, так как ключевая ставка остается на прежнем уровне. На фоне этого специалисты рекомендуют не откладывать покупку автомобиля в кредит, пишет «Российская газета».

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Аналитики пояснили, что в настоящее время можно получить скидку по госпрограммам кредитования. Кроме того, цены на транспортные средства не поднялись в связи со сменой модельного года.

Уточняется, что окончание срока действия программы льготного автокредитования планировалось на 1 декабря. Позже Минпромторг продлил срок ее действия до 20 декабря 2022 года.

В «Открытие Авто» уточнили, что клиентам, желающим приобрести машину в рамках госпрограммы, не следует откладывать покупку на последний момент

По данным экспертов, постепенно сокращается количество банков, предлагающих эту программу. Кроме того, перед окончанием проекта всегда возникает ажиотаж. Соответственно, цены могут несколько подняться.