12-местные лимузины Lada на Кубе

Лады попадают на Кубу и сегодня: АвтоВАЗ за последние годы должен был поставить службами такси Гаваны около пятисот автомобилеей Granta, Largus и Vesta. Местные таксисты говорят, что с российскими Вестами даже фотографируются — все-таки новая по здешним меркам модель. Но нас, конечно, заинтересовали не банальные Ларгусы, а настоящая экзотика: самодельные лимузины с шестью дверями из старых Жигулей, вместимость которых может доходить до 12 человек! Что это за феномен и зачем все это нужно?

Фото: motor.ru motor.ru

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Согласно рейтингам, Куба находится на 139-м месте по автомобилизации: на одну тысячу человек тут приходится 35 машин — в десять раз меньше, чем в России.

Глобально местный автопром делится на две исторические эпохи. Первая — это старые автомобили и грузовики из США — в пятидесятых в Кубе почти 95% автомобилей были американскими, а сам остров был очень популярным курортом янки.

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Вторая — советская техника эпохи Фиделя Кастро, который, придя к власти, провозгласил «Нам нужны тракторы, а не Кадиллаки!». Так в Карибское море поплыли суда с продукцией Челябинского тракторного завода, ЗИЛами и… легковыми Жигулями.

До краха СССР кубинцам поставили почти 150 тысяч советских автомобилей — к этому моменту одна из каждых трех местных машин была Ладой.

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Встречаются здесь, конечно, и корейцы, и китайцы, но в куда меньших количествах, уже не говоря про экзотическую технику местного производства. Как вам, например, автобусы Giron с шасси от ПАЗа и кузовом… Икаруса?

А когда в начале девяностых закончились поставки автомобилей и комплектующих из СССР, началось народное творчество. Например, лимузины из Жигулей, и даже автобусы из седельных тягачей — для них из списанной техники просто варили огромный пассажирский прицеп.

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При этом центральная площадка этой фуры с людьми между колесами была опущена к земле, чтобы облегчить вход и выход — на таком общественном транспорте можно прокатиться и сейчас.

Ну, а для туристов есть такси, среди которых можно встретить всю палитру советского автопрома: и Москвичи, которые здесь называют Москович, и даже представительские ГАЗ-14 Чайка. Но Лады среди них, конечно, вне конкуренции. Так что именно несколько десятков Жигулей в девяностых здесь взялись удлинить для государственной службы такси.

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И если в любой другой стране лимузины делают, чтобы автомобиль стал солиднее и комфортнее, то секрет возникновения кубинских лимо до банальности прост: так в них влезает больше людей. Ведь такое такси может и прокатить пару туристов, и взять на себя функцию дефицитного микроавтобуса — в самые вместительные версии влезает 12 человек! Это больше, чем в ГАЗ Соболь.

Начинается же этот кастомайзинг с обычных седанов, и далеко не только Жигулей. На фото выше конструкция, которую вообще сложно как-то описать — в общепринятой классификации автомобильных кузовов такого просто не существует. В данном случае поверх багажника седана кубинцы просто приваривают металлическую надстройку с автобусными или даже оконными стеклами, в которой вдоль бортов установлены пластиковые лавки на четыре человека.

Задняя дверь иногда попросту отсутствует — на ее месте вешают обычную цепочку, а над крышей такси в надстройке имеется небольшая полка для чемоданов — ведь в багажнике теперь находятся ноги пассажиров. Но главное: это неизвестное науке транспортное средство вмещает в себя уже девять человек (!) — больше, чем гигантский Cadillac Escalade ESV.

Согласитесь, на этом фоне лимузин из Жигулей уже не выглядит такой дикостью. Хотя к их переделке тоже подошли нестандартно: резали автомобиль на две части и добавляли центральную секцию с еще одной парой дверей. Схожие лимузины в девяностых, например, делали в Германии из Мерседесов Е-Класса, а американцы в подобных многодверных крокодилах перевозили экипажи авиакомпаний.

Но у кубинцев все выполнено гораздо самобытнее. Во-первых, для удлинения использовались модели ВАЗ-2101 и ВАЗ-2105, но и они делятся на два вида. Одним от машины-донора для центральной вставки достались задние двери, а другим передние, так что на удлинение двух Жигулей уходит всего один списанный автомобиль.

Внутри такой Лады по центру устанавливается еще один цельный, трехместный диван, на который можно садиться с обеих сторон. А на крыше или крышке багажника некоторых лимузинов может быть установлен дополнительный багажник для чемоданов. Незначительно отличаются и другие детали — двух одинаковых машин просто не бывает.

Внутри такси знакомая аскетичная обстановка Жигулей, иногда табличка No fumar (не курить) и простенький вентилятор, приделанный к передней панели. Кстати, экспортные Жигули для жаркой Кубы изначально приезжали без печки. При этом все удлиненные Лады имеют белые номера с первой литерой B, что означает принадлежность к государственной организации. Раньше такие номера были полностью голубыми.

В общем, частные таксисты на лимузинах не ездят, так что все эти переделки выполнялась вполне официально по заказу государственной организации. Больше того, стоить эти помятые Жигули могут десятки тысяч долларов. Автомобили на Кубе — это дефицит, они имеют огромную ценность и буквально передаются по наследству.

Но и это еще не всё. Среди государственных такси встречается и третья разновидность лимузина: гибрид из двух вариантов, сочетающий и удлиненный кузов, и пассажирскую будку над багажником. Как результат, сумасшедшая вместимость в 12 человек и незабываемый, ни на что не похожий внешний вид. И пока на Кубе ничего не меняется, поддерживать в рабочем состоянии этих сказочных единорогов будут, видимо, до последнего.

Именно поэтому под капотом некоторых Жигулей уже можно встретить двигатели совсем других производителей. Интересно, смогут ли столько же выдержать такси Lada Vesta и увидим ли мы через 40–50 лет в Гаване их удлиненные версии?