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49 минут назад

Россиян попросили не тянуть с покупкой авто в кредит

РИА "ФедералПресс"

Сегодня у автолюбителей из России осталась последняя возможность взять автокредит на относительно выгодных условиях. В будущем автокредиты не подешевеют, а автомобили продолжат дорожать.

Россиянам дали совет по покупке авто в кредит
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня многие банки предлагают программу льготного автокредитования, однако лимит сокращается, что ограничивает выбор кредита», – рассказал управляющий директор «Совкомбанка» Артем Языков.

В настоящее время действует программа льготного автокредитования. Она должна была закончиться 1 декабря, но была продлена на срок до 20 декабря.

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В пользу покупки авто выступает также тот факт, что под конец действия госпрограмм, обычно, наблюдается ажиотаж, в ходе которого спрос на авто возрастет, и нужную модель или комплектацию авто найти будет труднее. Также рост спроса приведет к увеличению стоимости авто на рынке.

Автоэксперт,Совкомбанк,
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