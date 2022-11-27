Россиянам дали совет по покупке авто в кредит

Сегодня у автолюбителей из России осталась последняя возможность взять автокредит на относительно выгодных условиях. В будущем автокредиты не подешевеют, а автомобили продолжат дорожать.

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«Сегодня многие банки предлагают программу льготного автокредитования, однако лимит сокращается, что ограничивает выбор кредита», – рассказал управляющий директор «Совкомбанка» Артем Языков.

В настоящее время действует программа льготного автокредитования. Она должна была закончиться 1 декабря, но была продлена на срок до 20 декабря.