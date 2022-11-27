Как недорого подготовить авто к зиме при дефиците запчастей

Автолюбители в преддверии зимы заняты проверкой состояния своих машин. Посещение СТО не всегда оправдано из-за возможных больших затрат и дефицита запчастей, целесообразнее недорого обслужить машину в гараже, подготовив её к холодному периоду.

Фото: car.ru car.ru

Следует учитывать, важность приобретения необходимых быстроизнашивающихся элементов, то же относится к основным деталям и комплектующим. Лишь в таком случае удастся своими силами осуществить техническое обслуживание «железного друга».

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Нужно определить, какие запчасти понадобятся в первую очередь.

Для этого надо составить список деталей и начать их поиск. Не стоит принимать во внимание мнение представителей сервисных предприятий, пытающихся порой создать ажиотаж. Они усиливают внимание на отсутствии необходимых комплектующих.

Важно понимать, что всегда имеется минимальный выбор необходимых запасных частей.

Можно начать поиск нужных деталей на местных рынках и в специализированных магазинах, в интернете. В таком случае можно успеть подготовить машину к зиме и не слишком потратиться.

Необходимо учитывать, что транспортное средство должно пройти обязательные проверки всех систем, начиная с двигателя.

Открыв капот, нужно тщательно осмотреть моторный отсек на предмет утечки масла.

Проверить надо все патрубки и стыки, относящиеся к топливной системе. Далее рекомендуется осмотреть радиатор и очистить его от мелкого дорожного мусора. Следует также позаботиться о новом антифризе.

Рекомендуется проверить работоспособность обогревателя салона.

Он не должен подвести в определённой ситуации, так как речь идёт о комфортном состоянии водителя и пассажиров. Когда температура воздуха снизится до минус 15-20°C, автовладелец должен быть уверенным в том, что печка не подведёт.

Аккумулятор тоже необходимо подготовить к зимним холодам.

Он должен хорошо держать заряд. Клеммы необходимо очистить от окисленного налёта, на корпусе батареи не должно быть потёков электролита.

Когда имеются сомнения в надёжности АКБ, её лучше заменить.

Если автовладелец проживает в северных районах, то следует гарантированно обеспечить двигатель своей машины мощными зарядами энергии, купив новую батарею.

Следует проверить исправность генератора: целостность ремня и выдаваемые параметры.

Их можно определить с помощью тестера. Наряду с этим рекомендуется заменить топливный фильтр. Чистота бензина, подаваемого в систему, является залогом устойчивой работы ДВС.

Поэтапная подготовка автомобиля к зимнему сезону позволит избежать нежелательных проблем.

Мотор может не завестись утром на автостоянке или машина заглохнет на морозе в сумерках где-нибудь на окраине города.