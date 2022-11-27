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28 минут назад

В России озвучены самые «мужские» марки автомобилей

Car.ru

Группа экспертов аналитического агентства «Автостат» сделала опрос, участниками которого стали автолюбители свыше чем десяти областей России. В итоге они смогли выявить самые «мужские» марки машин.

В России озвучены самые «мужские» марки автомобилей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В соответствии с выложенными материалами специалистов, титул абсолютного лидера в номинации самого мужского автомобиля получили машины бренда «УАЗ». Во время опроса свыше 97 % всех участников сочли именно транспортные средства Ульяновского автомобильного завода самыми выносливыми.

Вторую ступень рейтинга автомобилисты отдали внедорожникам автопроизводителя Great Wall. Свои голоса за этот бренд дали немного больше 88% всех респондентов. Тройку лучших замыкают автомобили корейской марки SsangYong - самыми выносливыми их считают 78 % опрошенных.

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Результаты опроса экспертами АА «Автостат» показывают, что начиная с четвертой позиции, автомобильные бренды набрали меньше 50%. Например, Subaru расположилась на четвертом месте с итогом в 45%, за ней идут внедорожники английской марки Land Rover, за который проголосовали 43 % опрошенных.

В перечень 15 самых выносливых попали автомобили Volvo, Mitsubishi, Volkswagen и BMW.

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