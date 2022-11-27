Названы 5 доступных по цене седанов с «неубиваемой» подвеской

Седаны остаются востребованными несмотря на популярность кроссоверов, с которыми пытаются конкурировать практичные универсалы. Названы пять моделей четырёхдверок с «неубиваемой» подвеской, достойных внимания, машины обладают рядом позитивных качеств.
Седаны С, D и Е-сегмента наиболее популярны у автолюбителей, такие модели имеют удобную форму кузова. Салон отделён от багажного отделения, двигатель вынесен вперёд. К тому же, конструкция внешних кузовных панелей способствует тому, что заднее стекло не так быстро покрывается слоем дорожной грязи.
Многие машины, выпущенные в кузове седан, отличаются особенностью компоновки кузова и совершенной конструкцией, что в большинстве случаев является решающим фактором при выборе автомобиля на первичном или вторичном рынке.
Открывает перечень Chevrolet Lanos, относящийся к сегменту С.
Под капотом данного автомобиля расположен 1,5-литровый мотор мощностью 86 л.с., сопряжённый с 5-ступечатой МКПП. Такая машина с пробегом за 100 тысяч километров потребует лишь замены шаровых опор и ступичных подшипников. Ходовая очень надёжная и не доставит проблем новому владельцу.
Далее отмечен французский Renault Logan.
Компактный седан в первом поколении до сих пор популярен. Автомобили названой модели доступны на вторичном рынке, они не отличаются завышенной стоимостью и, как правило, находятся в хорошем состоянии.
Имеется одно слабое место – передние подшипники и сальники задней балки, которые нужно менять через каждые 50 тысяч километров пробега. Подвеска данной машины «неубиваемая».
Следующим специалисты называют немецкий седан Opel Astra.
Данная модель выпускается в четырёх типах кузовов, под капотом установлен надёжный и долговечный силовой агрегат. Вместе с тем, периодически нужно проверять сайлентблоки и вовремя менять их.
Внимания требуют задние и передние рычаги, так как они часто проворачиваются. Если их не заменить вовремя, то машина будет буквально «жрать» резину.
Чуть более высокую позицию в рейтинге занимает чешский лифтбек Skoda Octavia.
Она имеет выносливый 1,6-литровый мотор потенциалом 102 л.с. Подвеска названой модели потребует внимания лишь через 100 тысяч километров пробега.
Лидером среди седанов с «неубиваемой» подвеской является японский автомобиль Toyota Camry.
Данная модель относится к Е-классу.
Такая машина, купленная на «вторичке», потребует минимум вложений, но при условии, что её берегли и не «гоняли» мотор на высоких оборотах. Машина имеет длительный срок эксплуатации.
Индекс сохранности остаточной стоимости у Toyota Camry достигает 84,24%.
Названная модель оправдывает себя. Она отличается продуманной конструкцией и надёжным силовым агрегатом, что отражается на стоимости не только новых машин, но и на цене таких седанов на вторичном рынке.
Каждый автолюбитель самостоятельно делает свой выбор в пользу той или иной модели, приобретаемой на «вторичке». Основным критерием у покупателей авто по-прежнему остается не слишком высокая стоимость машины с пробегом и её приемлемое техническое состояние.