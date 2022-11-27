Названы 5 доступных по цене седанов с «неубиваемой» подвеской

Седаны остаются востребованными несмотря на популярность кроссоверов, с которыми пытаются конкурировать практичные универсалы. Названы пять моделей четырёхдверок с «неубиваемой» подвеской, достойных внимания, машины обладают рядом позитивных качеств.

Фото: car.ru car.ru

Седаны С, D и Е-сегмента наиболее популярны у автолюбителей, такие модели имеют удобную форму кузова. Салон отделён от багажного отделения, двигатель вынесен вперёд. К тому же, конструкция внешних кузовных панелей способствует тому, что заднее стекло не так быстро покрывается слоем дорожной грязи.

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Многие машины, выпущенные в кузове седан, отличаются особенностью компоновки кузова и совершенной конструкцией, что в большинстве случаев является решающим фактором при выборе автомобиля на первичном или вторичном рынке.

Открывает перечень Chevrolet Lanos, относящийся к сегменту С.

Под капотом данного автомобиля расположен 1,5-литровый мотор мощностью 86 л.с., сопряжённый с 5-ступечатой МКПП. Такая машина с пробегом за 100 тысяч километров потребует лишь замены шаровых опор и ступичных подшипников. Ходовая очень надёжная и не доставит проблем новому владельцу.

Далее отмечен французский Renault Logan.

Компактный седан в первом поколении до сих пор популярен. Автомобили названой модели доступны на вторичном рынке, они не отличаются завышенной стоимостью и, как правило, находятся в хорошем состоянии.

Имеется одно слабое место – передние подшипники и сальники задней балки, которые нужно менять через каждые 50 тысяч километров пробега. Подвеска данной машины «неубиваемая».

Следующим специалисты называют немецкий седан Opel Astra.

Данная модель выпускается в четырёх типах кузовов, под капотом установлен надёжный и долговечный силовой агрегат. Вместе с тем, периодически нужно проверять сайлентблоки и вовремя менять их.

Внимания требуют задние и передние рычаги, так как они часто проворачиваются. Если их не заменить вовремя, то машина будет буквально «жрать» резину.

Чуть более высокую позицию в рейтинге занимает чешский лифтбек Skoda Octavia.

Она имеет выносливый 1,6-литровый мотор потенциалом 102 л.с. Подвеска названой модели потребует внимания лишь через 100 тысяч километров пробега.

Лидером среди седанов с «неубиваемой» подвеской является японский автомобиль Toyota Camry.

Данная модель относится к Е-классу.

Такая машина, купленная на «вторичке», потребует минимум вложений, но при условии, что её берегли и не «гоняли» мотор на высоких оборотах. Машина имеет длительный срок эксплуатации.

Индекс сохранности остаточной стоимости у Toyota Camry достигает 84,24%.

Названная модель оправдывает себя. Она отличается продуманной конструкцией и надёжным силовым агрегатом, что отражается на стоимости не только новых машин, но и на цене таких седанов на вторичном рынке.