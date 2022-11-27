Автоэксперты предупредили об опасности модуля ЭРА-ГЛОНАСС

Эксперты портала NJcar рассказали, что автомобилисты могут столкнуться со значительными проблемами во время эксплуатации модуля ЭРА-ГЛОНАСС.

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Отмечается, что с 2018 года в России требуется установка в автомобили системы ЭРА-ГЛОНАСС, предназначенной для вызова экстренных служб при аварии.

Срок службы батареи блока ЭРА-ГЛОНАСС составляет 3 года, но нередко встроенный аккумулятор комплекса служит дольше. Тем не менее, рано или поздно его приходится менять. Стоимость замены в официальных дилерских центрах доходит до семи тыс. рублей.

В случае, если автолюбитель не произведет своевременную замену, система начнет подзаряжаться от штатного автомобильного аккумулятора. В том числе, и в то время, когда транспортное средство находится на парковке.

Это, в свою очередь, приведет к быстрой разрядке АКБ. В некоторых моделях Skoda, KIA, Hyundai, Mazda он разряжается буквально за несколько дней, пояснили эксперты.