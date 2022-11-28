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39 минут назад

Новости автомира: Юрист предупредил о штрафах за неверный выбор зимних шин

Ura.Ruиещё 2

Российским автомобилистам, использующим неподходящую зимнюю резину, грозит штраф. О требованиях, прописанных в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Юрист предупредил о штрафах за неверный выбор зимних шин
Фото: ТАССТАСС

Так, например, на автомобиль нельзя устанавливать одновременно разные варианты шин, комбинировать шипованную и нешипованную резину. Кроме того, запрещено использование чересчур изношенных шин. Согласно документу, за управление машиной с неисправностями автомобилисту грозит штраф в размере 500 рублей, передает «Прайм».

Эксперт отметил, что на зимней резине должны быть условные обозначения «M+S», «M&S» или «M S». Дословно эта надпись расшифровывается как «mud + snow», т. е. в переводе с английского «грязь + снег». Егор Редин добавил, что несмотря на отсутствие штрафа за использование летних шин зимой, водителям стоит обращать внимание на погодные условия, чтобы не рисковать своим транспортом, а также своей и чужой безопасностью.

Ранее юрист Европейской юридической службы Юлия Цын говорила о том, что россияне рискуют получить штраф за перевозку новогодней ели. Согласно требованиям, ель не должна выступать за габариты машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня.

Автоэксперт,
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