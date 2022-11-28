Suzuki добавила цифровую приборную панель фургончику из 1990-х

Maruti Suzuki добавила цифровую приборную панель, новый двигатель и электронные системы фургончику Eeco образца 1999 года. В Индии у модели нет конкурентов благодаря бросовой цене, но усовершенствования всё же необходимы из-за ужесточения экологических норм и стандартов безопасности. Обновлённый Maruti Suzuki Eeco стал на четверть экономичнее, но сохранил привлекательную цену 513 200 рупий (эквивалент 380 тысяч рублей).

Фото: Suzuki Suzuki

История микровэна Eeco длиной менее 3,7 метра началась в конце 1990-х, и хотя Maruti Suzuki неоднократно модернизировала однообъёмник, внешность осталась прежней. В этот раз инженеры решили заменить привычную стрелочную «приборку» цифровой, но сама панель отнюдь не виртуальная — речь идёт о простейшей монохромной системе с экранчиком бортового компьютера.

Из других улучшений — иммобилайзер, задние парктроники, детский замок, система распределения тормозных усилий и антиблокировочная система тормозов, пара подушек безопасности, а также новый пульт управления кондиционером с поворотными шайбами. Как и прежде, салон рассчитан на двоих, пятерых или семерых, а на вершине гаммы — спецверсия скорой помощи.

Главный технический апгрейд — появление битопливного «атмосферника» объёмом 1,2 литра (81 лошадиная сила, 104 Нм). По сравнению с предшественником экономичность улучшена на 25 процентов: теперь Maruti Suzuki Ecco потребляет всего 5,1 литра бензина на 100 километров пробега в смешанном цикле. Коробка передач прежняя — 5-ступенчатая «механика», привод — на заднюю ось.