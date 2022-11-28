Почему автомобили не делают из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь не нашла широкого применения в автомобилестроении, из неё не делают кузова машин. Негативными факторами являются ограниченность в сырье – никеле, хроме, титане, значительная удельная масса нержавейки и высокие затраты на её производство.

Мечтой всех автомобилистов является машина с крепким кузовом, не поддающимся коррозии. В этом смысле нержавеющая сталь представляет лишь теоретический интерес, так как названый материал непрактичен и не привлекает компании, выпускающие машины. К тому же, имеется условный конкурент – титановый сплав, который намного легче нержавейки, но стоит ещё дороже.

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Достоинством нержавеющей стали является пластичность, износостойкость, экологичность и возможность сварки. Данный материал можно не окрашивать, так как он успешно противостоит коррозии. Титановые листы и трубы тоже сваривают, но с применением аргона.

Имеются факторы против использования нержавейки в автомобилестроении. Первая причина – технология обработки данного металла. Изготовление кузовных панелей из тонких листов названой стали привело бы к значительным финансовым издержкам, по данной причине производство таких элементов не ведётся.

Учитывается и крайне низкая окупаемость затрат. К тому же, с коммерческой точки зрения, выпускать массово автомобили с «вечным» кузовом компаниям не целесообразно. Товар должен иметь ограниченный ресурс и периодически меняться на новый.

В настоящее время для нужд автомобилестроения производятся пластичные стали с добавлением необходимых компонентов: титана, никеля, хрома, молибдена, ванадия и других.

Именно на их основе много лет назад была создана нержавеющая сталь. Она была официально запатентована в 1912 году инженерами немецкой металлургической компании Krupp.

Ввиду ограниченного количества названых компонентов широкое промышленное применение нержавейки не наблюдается. К тому же, она отличается большой адгезией. Для того, чтобы нанести грунтовку, краску и лак на лист из нержавеющей стали, необходима специальная обработка поверхности.

Автомобили из нержавейки не выпускают, но некоторые панели и элементы конструкции сделаны из сталей с добавлением перечисленных выше компонентов.

Такие машины реализуют лишь в крупных городах, улицы которых зимой посыпают дорожными смесями. Они активно разъедают элементы кузова автомобиля и днище. Данные автомобили изначально имеют более высокую стоимость.