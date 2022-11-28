Автоэксперт рассказал об ошибках при эксплуатации машины зимой

Аналитик автомобильного сайта "Дром" Алексей Гришин рассказал "Российской газете", о чем нельзя забывать при эксплуатации машины зимой.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Владимир Федоренко / РИА Новости

Стоит начать с того, чтобы избежать неприятностей, к зимнему сезону машину нужно подготовить: зимние шины, масло по сезону, заменить (если нужно) аккумулятор - это все азы.

Прогрев автомобиля

Греть машину лучше частично в движении, с небольшой нагрузкой на двигатель. Например, после пуска в сильные морозы постоять несколько минут с заведенным двигателем. После чего еще до выезда на городские магистрали проехать по дворам, второстепенным дорогам. Не газуя, на оборотах чуть выше холостых. Сразу после пуска в сильные морозы высокие нагрузки для непрогретого автомобиля смертельно опасны.

Не забывать о мойке

В крупных городах и при мягком климате - там, где слякоть, грязь - регулярно мыть машину зимой нужно не только ради создания презентабельного внешнего вида, но и для защиты кузова. Реагенты нужно периодически смывать: зимы уж точно разрушительнее теплого гаражного хранения. Лучше всего мыть машины в теплом боксе - это самый безопасных вариант для лакокрасочного покрытия.

Уровень топлива в баке

Зимой лучше ездить с наполовину полным баком, не допускать "езды на лампочке". В пустом баке может конденсироваться влага и затем замерзнуть в топливопроводе. Это затруднит работу бензонасоса. Лучше избегать этих проблем и по возможности чаще заправлять машину.

Тщательно очищайте от снега