Автоэксперт предрёк рост стоимости парковки в регионах

«Даётся методика, как рассчитывается стоимость парковочного места. К ней возникает много вопросов. Потому что в качестве базового коэффициента взято соотношение средней заработной платы в регионе или региональном центре по отношению к средней заработной плате в муниципальном образовании. Хорошо, если мы находимся в большой области и рассчитываем платные парковки для районного центра. А если мы находимся в Питере и в Москве, у нас все муниципальные образования внутригородские. У нас этот коэффициент сразу станет единицей, потому что средняя заработная плата в Москве — это и средняя заработная плата внутри муниципального образования.



Весьма проблемная история. Многие из регионов, где есть платные парковки, посчитав на основе этой методики, вдруг резко выяснят для себя: ба! У нас платные парковки сильно дешёвые, по сравнению с тем, что нам рекомендовали».