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1 час назад

Автоэксперт предрёк рост стоимости парковки в регионах после рекомендации Минтранса по их сокращению

Говорит Москва

Подорожание произойдёт из-за изменения методики расчёта стоимости цены.

Автоэксперт предрёк рост стоимости парковки в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Даётся методика, как рассчитывается стоимость парковочного места. К ней возникает много вопросов. Потому что в качестве базового коэффициента взято соотношение средней заработной платы в регионе или региональном центре по отношению к средней заработной плате в муниципальном образовании. Хорошо, если мы находимся в большой области и рассчитываем платные парковки для районного центра. А если мы находимся в Питере и в Москве, у нас все муниципальные образования внутригородские. У нас этот коэффициент сразу станет единицей, потому что средняя заработная плата в Москве — это и средняя заработная плата внутри муниципального образования.

Весьма проблемная история. Многие из регионов, где есть платные парковки, посчитав на основе этой методики, вдруг резко выяснят для себя: ба! У нас платные парковки сильно дешёвые, по сравнению с тем, что нам рекомендовали».

По словам Попова, задача для властей крупных городов — ограничить приток транспорта в центральные районы. Потому что количество парковочных мест конечно, а автомобили в города въезжают постоянно.

Министерство транспорта опубликовало рекомендации для регионов по организации парковок. Они, в частности, предусматривают сокращение парковочных мест внутри кварталов и вдоль дорог, в том числе для местных жителей, за счёт создания внеуличных автостоянок и гаражей. На документ обратил внимание «Коммерсантъ».

Автоэксперт,Дмитрий Попов,Коммерсант,Минтранс РФ,
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