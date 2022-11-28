Названы слабые стороны иранских автомобилей на российском рынке

Иран производит бюджетные автомобили, которые по классу сравнимы с российской «Ладой», рассказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя подписание Ираном и Россией меморандума о поставке автомобилей.

Глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш сообщил, что Иран подписал с Россией меморандум об экспорте собственных автомобилей на сумму в 300 миллионов долларов, передают РИА «Новости».

Видео дня

«Иран производит довольно большую линейку бюджетных автомобилей. По классу они примерно как наши машины «Лада», но их вряд ли их можно назвать современными. Как правило, они построены на основе французских автомобилей предпредыдущих поколений», – говорит Моржаретто.

Он рассказывает, что есть два иранских концерна: Iran Khodro (IKCO) и SAIPA. Компании имеют несколько моделей с разной комплектацией. Но поскольку Иран очень много лет находится под санкциями, автомобили их собственного производства самыми передовыми и современными называть нельзя, говорит эксперт. При этом, по его словам, машины считаются «неплохими».

«Теоретически эти автомобили должны составить компанию нашим «Ладам» в классе бюджетных автомобилей. Все упирается в цену, потому что эти машины в Иране примерно стоят как у нас «Лады» – в районе миллиона рублей», – делится специалист.

Эксперт напоминает, что ранее иранский концерн IKCO уже начинал продажи своих автомобилей (седанов Samand, построенных на платформе старого Peugeot) в России, однако эта попытка не увенчалась успехом. Машины стоили дороже конкурентов, в итоге за два года было продано всего несколько тысяч автомобилей, что крайне мало.

«Если иранские автомобили привезти в Россию, то в силу того, что у нас достаточно высокие платежи (таможенный платеж, НДС, акциз, утилизационный сбор, логистика), то я боюсь, что они получатся значительно дороже, чем «Лады», и тогда их покупать никто особо не будет», – считает Моржаретто.