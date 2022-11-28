В «Автостате» рассказали о динамике продаж новых машин в России

За неделю с 21 по 27 ноября 2022 года в России реализовали 14 133 новых автомобиля, что на 5% меньше, чем неделей ранее.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По словам экспертов, с 31 октября по 27 ноября объём рынка новой автомобильной техники достиг 57 599 экземпляров.

В октябре и сентябре показатель составил 56 134 и 57 505 машин соответственно.