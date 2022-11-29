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2 часа назад

Вместо «Весты»: самые доступные «серые» машины

Motor.ru

АвтоВАЗ начал сборку модернизированной «Весты». Однако дефицит автомобилей и практически полное отсутствие конкуренции со стороны зарубежных производителей позволяют дилерам устанавливать запредельные цены — до 2 400 000 рублей.

Вместо «Весты»: самые доступные «серые» машины
Фото: Motor.ruMotor.ru

Впрочем, если официальные поставки и местное производство многих иностранных моделей прекращены, то параллельный импорт набирает обороты: почти каждый день на наш рынок выходят «серые» новинки. Одни из них сравнимы по стоимости с отечественными машинами, а другие оказываются даже дешевле.

Автоэксперт,Автоваз,
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