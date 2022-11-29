Вместо «Весты»: самые доступные «серые» машины

Впрочем, если официальные поставки и местное производство многих иностранных моделей прекращены, то параллельный импорт набирает обороты: почти каждый день на наш рынок выходят «серые» новинки. Одни из них сравнимы по стоимости с отечественными машинами, а другие оказываются даже дешевле.