Как завести машину на морозе: 4 совета

С наступлением холодов многие автомобилисты сталкиваются с проблемой того, что машина на морозе не заводится. Из-за чего это может происходить, и как запустить двигатель если за окном минус 40? «ФедералПресс» подобрал советы для начинающих водителей.

Фото: ТАСС ТАСС

Из-за чего машина не запускается?

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С наступлением холодов, для автомобилистов, чьи железные кони зимуют на улице ,наступает пора неприятного квеста «заведи машину». Ритуал этот проходили почти все, и с разной степенью успешности. Прежде чем обсудить способы, стоит разобраться в причинах. Итак, есть несколько случаев в которых машина скорее всего откажется реагировать на зажигание.

Масло

Зачастую причина в том, что залито в двигатель. Масло либо не соответствует сезону, либо старое. Если у вас минеральное масло, или вы его меняли более 10 тысяч километров назад, шансы пойти утром со стоянки пешком почти 100%. Обязательно перед наступлением зимы поменяйте масло. Это должна быть синтетика с небольшой вязкостью. 5W30 наиболее универсальная консистенция, но лучше заглянуть в инструкцию по эксплуатации именно вашего автомобиля. Меняйте масло чаще. Особенно это касается старых авто, зимой в идеале это делать каждые 5000 километров.

Свечи зажигания

Тоже самое что и с маслом. Замените перед наступлением сезона. Не экономьте, дешевые свечи пользы не принесут. Кстати, перед заменой посмотрите на старые. Если на керамике есть желтый след , то свечи скорее всего «шьют», тогда надо искать причину и устранять ее до холодов.

Топливо

Для начала убедитесь, что оно есть. Любителям ездить «на лампочке» стоит вспомнить школьный курс физики. Топливо при морозе уменьшается в обьеме. Поэтому 5-6 литров которые у вас были в баке с вечера, утром может не хватить. Это не говоря о том, что велик шанс сжечь бензонасос. Кстати вода в топливе берется из…. воздуха. Поэтому на ночь машину лучше оставлять с полным баком. И воздуха в нем меньше, и концентрация влаги на 40 литров бензина будет меньше чем на 5.

Аккумулятор

Не экономьте на нем. Перед морозами или купите новый или обслужите старый. Помните, что батарейки на 40 Ватт зимой явно не хватит для запуска. Берите Ватт на 60, или еще больше если позволяет машина. Можно на ночь снимать и заносить домой, но есть минусы: каждое утро придется морозить руки и ставить его на место, клеммы на морозе становятся более хрупкими и рано или поздно сломаются. К тому же аккумулятор испаряет в тепле свинец, поэтому хранить дома – так себе идея.

Конечно, кроме перечисленного надо обратить внимание на стартер, компрессию, и еще массу моментов. Но тогда можно перечислять до бесконечности. В машине нет лишних деталей узлов и агрегатов.

Несколько способов завести машину

Если меры профилактики не помогли, а ехать надо, то разберемся как завести машину, при морозе.

«Сигналка»

Любая относительно приличная авто сигнализация имеет функцию дистанционного запуска. Помимо удобства, зимой функция еще и важная. Можно выставить запуск двигателя по температуре или по времени. Второй вариант проще. С помощью таймера устанавливаем интервал в 2-3 часа. Это времени недостаточно чтобы машина остыла настолько чтобы не завестись повторно.

Но есть и минус: интеллект сигнализации достаточно ограничен. Поэтому он предпринимает фиксированное число попыток определенной продолжительности, и если раскочегарить мотор не удалось — просто сдается. И когда вы подходите к автомобилю, свечи уже залиты, аккумулятор подсажен и запуск «врукопашную» зачастую уже невозможен.

«Насильно»

Многие советуют перед запуском на 1-2 секунды включить фары, чтобы активировать аккумулятор. Впрочем эффективность, как и вредность, этой процедуры не доказана. Итак:

если у вас механика ставим на «нейтралку», если автомат на парковку;

Ключом зажигания крутим стартер но не дольше 20 секунд, иначе его можно сжечь;

Педалью можно плавно подкачивать газ чтобы добавить топлива. Но не увлекайтесь, иначе зальете свечи.

Кстати, чтобы этого не произошло можно снять «фишки» с форсунок, они обычно расположены на топливной рейке. Но не стоит этого делать начинающим водителям. На морозе их снять пластиковые фишки – это надо суметь, их можно легко сломать. К тому же после заводки, их надо успеть одеть назад, иначе машина заглохнет.

«Прикурить»

Если самостоятельно завести не получилось, можно попросить прикурить у соседа. Для этого лучше с осени приобрести провода. Берите подлиннее, так будет удобнее. И ради бога, не берите дешевые. Они тонкие и от сопротивления просто оплавятся.

Подгоняем вторую машину, соединяем аккумуляторы проводами. Плюс с плюсом, минус с минусом. Можно минус донора соединить с массой вашего автомобиля, это может быть любая не покрытая краской металлическая деталь двигателя. Не перепутайте плюс и минус! Иначе произойдет короткое замыкание. И не давайте клеммам соединяться между собой.

При работающем доноре ждем минут 15-20 чтобы аккумулятор вашей машины поднабрал заряд. В это время у донора можно добавить оборотов, так процесс пойдет быстрее.

Пытаемся завести свой автомобиль. Если не получилось, опять ждем и потом повторяем попытку. Не забываем про риск залить свечи. Тогда их выкручиваем, и ставим сухие. Либо чистим и сушим эти.

После того как машина завелась, снимаем провода, чтобы они не замыкались между собой. Если оба авто будут работать с подключенными проводами, можно сжечь генератор машины – донора. Сосед вам точно спасибо не скажет.

«С толкача»

Если у вас коробка механика, то есть еще один способ. Правда понадобится для него веревка, сосед или друг на заведенной машине. Можно обойтись без нее при наличии 2-3 крепких парней. Все просто и без изысков: снимаем с ручника, включаем зажигание и ставим повышенную передачу - третью или четвертую. Разогнавшись до 20–30 км/ч, нужно плавно, но быстро отпустить сцепление и следить за мотором. Если двигатель запустился - включить нейтралку и разгазовать двигатель.