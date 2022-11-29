Как бороться с заносом автомобиля зимой

Эксперты НТИ «Автонет» Денис Пилипишин и Анатолий Фиронов рассказали, как действовать водителям, если они потеряли управление машиной на скользкой дороге.

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Куда выкручивать руль при заносе автомобиля

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При заносе заднеприводного автомобиля специалисты рекомендуют немного сбросить газ и довернуть руль в сторону заноса, то есть в сторону движения задней части авто. Если у машины передний привод, нужно, наоборот, добавить газа, чтобы вытянуть ее вперед.

– Главное не путать занос со сносом передней оси в повороте, тогда, наоборот, добавление газа может навредить, – пояснил главный аналитик рынка НТИ «Автонет» Денис Пилипишин.

Денис Пилипишин отметил, что сложнее всего выходить из заноса на авто с полным приводом. Машина уверенно разгоняется по снегу и льду, что создает иллюзию безопасности. Электронные системы в таких случаях только вредят, так как рассчитаны на средние условия эксплуатации. В экстренной ситуации электронные помощники могут заблокировать возможность управления машиной, поэтому не стоит рассчитывать на них.

Главное при заносе, по словам эксперта, – водительские навыки, обладая которыми автомобилист может автоматически отреагировать и предотвратить занос в самом начале быстрыми и точными действиями. Если опыт отсутствует, лучше потренироваться на закрытых площадках или нанять инструктора.

Как избежать заноса на обледенелой дороге

Для профилактики заноса важно использовать адаптивный и упреждающий стиль вождения. Наблюдательность позволит заранее распознавать опасные маневры и избегать резкого торможения. Кроме того, следует соблюдать скоростной режим и безопасный интервал между автомобилями, особенно в сложных дорожных условиях.

– На скользкой дороге нельзя делать резких движений рулем, нужно плавно управлять педалью газа, – сказал эксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политеха Анатолий Фиронов.

Если скорость движения – 50 км/ч и дорожные условия оптимальные, тормозной путь составит около 15 м, а на обледенелой дороге эта цифра увеличится в четыре раза. Кроме того, нужно учесть длину остановочного пути, состоящего из тормозного пути и пути реакции, который, по словам эксперта, будет около 30 м. На влажной дороге остановочный путь удвоится, а при движении по льду – вырастет в четыре раза. Таким образом, на обледенелой дороге тормозной путь составит около 65 м, если двигаться со скоростью 50 км/ч. Поэтому эксперт советует вдвое снизить скорость и увеличить безопасное расстояние.