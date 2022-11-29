Как избежать покупки некачественных автозапчастей

Приобретая автозапчасти в магазине, покупателю следует требовать у продавца копию сертификата соответствия, подтверждающего, что деталь прошла испытания в аккредитованной лаборатории и допущена к продаже в России. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель правления российского «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости» Наталья Горшкова/РИА «Новости»

«Все запасные части, которые предназначены для ремонта и эксплуатации автомобилей, по закону проходят обязательную сертификацию. Этим занимаются аккредитованные государством лаборатории. Потребитель может получить этот документ по первому требованию — выдается копия сертификата. В нем должен быть указан номер таможенной декларации, так путь этой детали к потребителю прозрачен», — рассказал Пахомов «Газете.Ru».

Дефицит запасных частей в настоящее время предприниматели пытаются закрыть разными путями, и на рынке появляются детали новых брендов, ранее не представленных на рынке. При этом даже успешное прохождение сертификации не дает полной гарантии того, что деталь изготовлена качественно, констатирует он.

Поэтому рядовому автомобилисту лучше обращаться за устранением неисправности в специализированный автосервис, который несет ответственность за работы и запчасти, которые он использует при ремонте, советует Пахомов.

«По закону «О защите прав потребителей» сервисная организация несет ответственность за качество работы и запчастей, которые она устанавливает. В законе не делается разделения между этими вещами, поэтому станции невыгодно работать с плохими комплектующими, чтобы потом переделывать ремонт за свой счет», — заключил Пахомов.