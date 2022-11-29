Какой огнетушитель выбрать для автомобиля?

Как известно, правила ПДД требуют, чтобы в каждом автомобиле был огнетушитель объемом от 2 литров. Каких-либо требований по его содержимому нет. Редакция сайта Тарантас Ньюс рассказала про достоинства и недостатки огнетушителей. Автомобильные огнетушители, как правило, предназначены для тушения пожаров классов A, B и C, а их размер следует выбирать в соответствии с размером и типом транспортного.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Углекислотный

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Такие огнетушители содержат только углекислый газ, который находится под давлением. Огнетушители с двуокисью углерода (CO2) используются при пожарах, связанных с горящими жидкостями (класс B), а также при возгорании электрооборудования в автомобиле. Срок хранения до 10 лет при соблюдении условий эксплуатации.

Плюсы: емкость, которая не боится ударов, а также есть возможность заполнения углекислым газом повторно.

Минусы: большой объем и вес, не эффективен при минусовой температуре.

Порошковый

Порошковые огнетушители применяются для тушения горящих твердых тел, жидкостей и газов (пожары классов А, В и С). Специальные порошковые огнетушители предназначены для тушения пожаров типа D, связанных с горючими металлами, такими как магний или алюминий. Порошок при нанесении на очаг возгорания блокирует поступление кислорода в очаг возгорания и предотвращает его распространение. Порошковый огнетушитель хранится до 2 лет.

Плюсы: может работать при любой температуре, небольшой вес и размеры.

Минусы: наполняется порошком, который оседает, имеет пластмассовый корпус.

Водно-эмульсионный

Воздушно-пенный огнетушитель. В его состав входит вода и пена, которые в процессе заполнения емкости смешиваются и образуют эмульсию. Такие огнетушители доступны объемом 1 и 2 литра. От струйного сопла отказались в пользу распылительного сопла, которое создает мелкодисперсный распыл благодаря более высокому давлению и тушит более широкую площадь пожара. Плюсы: безопасность состава.

Минусы: при сильном морозе может замерзнуть, плохо справляется с тушением горючих жидкостей.

Пенный

Пена тушит огонь в твердых телах и жидкостях (классы A и B), но не в горящих жирах или растительных маслах (класс F), поэтому пенные огнетушители используются для горящих жидкостей, таких как бензин, краска или скипидар.

Плюсы: эффективен при тушении горючих жидкостей.

Минусы: нельзя перезаправить, замерзает на сильном морозе.

Аэрозольный

В состав такого огнетушителя входит вода и добавки на основе газа. Таким огнетушителем можно тушить возгорание в салоне автомобиля. Его срок годности составляет около 2 лет.

Плюсы: безопасность и возможность хранения в салоне автомобиля.