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1 час назад

Водителям объяснили, как с первого взгляда отличить «битый» автомобиль

Мир24

При покупке подержанного автомобиля бывает достаточно одного взгляда, чтобы определить реальное состояние кузова. По мнению экспертов «АиФ», умение сопоставлять знания о технике с интуицией позволит увидеть то, что недобросовестные продавцы могут попытаться скрыть и замаскировать.

Как с первого взгляда отличить «битый» автомобиль
Фото:  МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Первое, на что необходимо обратить внимание, – это возможные повреждения несущей структуры кузова. Сильные удары при ДТП приводят к нарушениям геометрии, смещению колесных осей и отклонению углов направления колес, из-за чего искажается траектория движения автомобиля – он едет немного «боком». Поэтому важно осмотреть потенциальную покупку в движении со стороны.

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Кроме того, повреждения каркаса сказываются на износе колес, в особенности на задней оси. Езда боком приводит к преждевременному истиранию боковин покрышек, их неравномерная изношенность является признаком пережитого ДТП.

Если вам кажется, что край капота «провис» или один бок кормы более приподнят, чем другой, а крыша немного приплюснута, то вполне вероятно, что это следы ударов и даже кувырканий. Такие нарушения гармонии форм являются поводом для проверки автомобиля на диагностическом стенде, отмечает издание.

Еще одним признаком того, что авто побывало в аварии, является неравномерный окрас, особенно на сложных металликах или перламутровых цветах. При солнечном свете нетрудно заметить отличия между крашеным крылом и другими частями, например, дверью, капотом и т.д. Также неоднородности или чересчур заметная зернистость под лаком могут свидетельствовать о том, что в этих местах, скорее всего, были повреждения.

Бывает, что после очень серьезных аварий кузов автомобиля собирают из нескольких – часть поврежденной кузовной детали заменяется другой, не помятой деталью, например, лонжероны, фрагменты порогов и даже корма целиком. Замену можно определить по следам сварки на лонжеронах и наличию сварных швов под лобовым стеклом. Это означает, что, скорее всего, часть кузова вырезалась и приваривалась заново. На этих частях есть номер кузова, и такую машину невозможно зарегистрировать в ГИБДД, так как любые операции с силовыми элементами кузова запрещены. Продать такую машину можно только на запчасти.

Ранее эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке машины. О скрученном пробеге могут говорить состояние резины, тормозных дисков, кузова, лобового стекла и элементов салона.

Автоэксперт,ГИБДД,
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