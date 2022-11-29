Какие иномарки чаще заказывают из-за рубежа в Россию

Основатель компании по доставке «под ключ» автомобилей «РоговМобиль» Дмитрий Рогов рассказал, какие автомобили чаще всего россияне заказывают из-за рубежа. Об этом сообщает «Газета.ру».
По его словам, чаще всего в России заказывают среднеразмерные кроссоверы стоимостью от 1 миллиона 800 тысяч до 3 миллионов рублей. «Если говорить о стоимости автомобилей, которые завозятся в Россию в рамках “серого” импорта, то у наших граждан в основном пользуются популярностью среднеразмерные кроссоверы от 1,8 млн руб. до 3 млн руб. На их долю приходится половина от всех заказов на рынке», – рассказал Рогов.
В качестве самых популярных моделей Рогов назвал BMW X1 и BMW X3, корейские модели Kia Sportage, Tucson и Sorento, а также Volkswagen Tiguan. Кроме того, высоким спросом пользуются кроссоверы Land Rover Range Rover Sport и Land Rover Evoque. Эти автомобили обычно покупают в начальных комплектациях, чтобы уложиться в бюджет до 50 тысяч евро – свыше этого порога экспорт даже подержанных автомобилей запрещён из-за санкций.
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