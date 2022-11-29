Какие иномарки чаще заказывают из-за рубежа в Россию

По его словам, чаще всего в России заказывают среднеразмерные кроссоверы стоимостью от 1 миллиона 800 тысяч до 3 миллионов рублей. «Если говорить о стоимости автомобилей, которые завозятся в Россию в рамках “серого” импорта, то у наших граждан в основном пользуются популярностью среднеразмерные кроссоверы от 1,8 млн руб. до 3 млн руб. На их долю приходится половина от всех заказов на рынке», – рассказал Рогов.