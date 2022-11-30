Как правильно снимать и ставить на место автомобильный аккумулятор?

Крайне важно знать, как правильно снимать и ставить на место АКБ во избежание проблем с электронным модулем управления, сигнализацией и штатной аудиосистемой.

Аккумулятор снабжает электрическим током бортовую сеть машины. Для беспроблемного запуска мотора и правильного функционирования периферийных устройств нужно вовремя обслуживать АКБ. Согласно инструкции по эксплуатации, следует измерять текущие параметры аккумулятора, чистить его и снимать для зарядки.

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Снимается батарея также и для тестирования, после чего устанавливается на место. Крайне важным является вопрос – допускается ли демонтаж АКБ при работающем двигателе? На этот вопрос эксперты отвечают утвердительно, вместе с тем, нужно соблюсти ряд обязательных требований.

Перед тем, как отсоединить клеммы, следует приготовить любой изоляционный материал. Сначала отбрасывается клемма «минус», после чего её нужно временно заизолировать. Разъём «плюс» снимается вторым.

Очень важно, чтобы плюсовая клемма не коснулась металлических частей машины в моторном отсеке или кузова.

В противном случае произойдёт короткое замыкание и «вылетят» предохранители электроприборов. Подобное происходит, когда аккумулятор снимают неправильно.

Правила по демонтажу штатной батареи нужно выполнять неукоснительно.

Зарядка АКБ проводится в вентилируемом помещении. Сняв аккумулятор, нужно переносить его, поддерживая корпус снизу. Нельзя допускать попадания рабочей жидкости на кожу или одежду.

Все необходимые работы следует выполнять крайне осторожно. Рекомендуется надеть специальную одежду и пользоваться диэлектрическими перчатками. Запрещено разбирать аккумулятор, а также заряжать его на морозе.

Нельзя мыть корпус батареи, опуская его в воду, не допускается держать АКБ вблизи источников тепла.

Не рекомендуется пользоваться аккумулятором при температуре воздуха свыше +45 °C, нельзя переворачивать его на бок во избежание вытекания электролита. Запрещено нарушать герметичность корпуса батареи.

Если автолюбитель запланировал выемку аккумулятора с автомобиля, то он должен помнить о первом правиле – отсоединять сначала нужно минусовую клемму, а затем – плюсовую. Последнюю необходимо заизолировать в обязательном порядке.

Следует помнить, что при отключении АКБ, бортовой компьютер теряет все свои настройки и параметры.

После установки аккумулятора на место нужно поездить на машине в разном темпе, чтобы в памяти компьютера прописались и сохранились новые рабочие данные. После снятия и установки на место АКБ может выдаваться неверная информация о расходе топлива, скорости и другие параметры. В таком случае следует сбросить настройки компьютера до заводских.

Подключение аккумулятора происходит в обратном порядке.

Сначала нужно смазать затяжные элементы, очистить поддон и резиновые подкладки. Надо проверить изоляцию проводов и очистить зажимы от ржавчины. Нельзя допускать, чтобы клемма «плюс» коснулась слесарного инструмента или кузова.