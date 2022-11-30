Как найти причину стука амортизатора без демонтажа стойки

Многие автолюбители обеспокоены различными стуками в подвеске. Имеются способы, помогающие найти причину некорректной работы амортизатора, причём без демонтажа стойки.

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Большинство автовладельцев рационально подходят к техническому обслуживанию своей машины. Они не ремонтируют всё подряд и, тем самым, экономят значительные суммы денег на запчасти и комплектующие. Если машина в хорошем состоянии, то крайне важно понимать, какая именно деталь нуждается в замене, а какая ещё «походит».

Самый точный способ узнать – «живой» амортизатор или нет, это снять его с автомобиля и проверить вручную. Вслед за этим можно будет принять решение – менять данный элемент или оставить.

Сильные крены при вхождении в поворот являются признаком того, что амортизатор нуждается в ремонте.

К тому же, кузов раскачивается при езде по ухабам, эффективность торможения ухудшается. Машина «заваливается» назад при резком ускорении. Перечисленные симптомы указывают на неисправные амортизаторы.

Проверить состояние подвески можно и на стоянке.

Необходимо сильно раскачать машину руками. Если подвеска исправна, то кузов качнётся 1-2 раза, так как амортизаторы гасят эти колебания.

Можно проверить подвеску, поочерёдно надавливая на крылья.

Если при резком и сильном нажатии кузов возвращается в исходное положение, то амортизатор ещё пригоден. Когда кузов раскачивается после резкого поочерёдного надавливания на крылья, то это означает, что амортизатор отработал свой ресурс и его нужно заменить.

Существует ещё один способ проверить состояние амортизатора – визуальный осмотр.

Сначала нужно проверить машину снизу на предмет подтёков масла, состояние пыльника и металлического штока. Важно уметь определить, что амортизатор теряет свою работоспособность, в таком случае его лучше заменить на новый.

Каждый раз при малейших сомнениях необходимо снимать амортизатор с машины и проверять его вручную. Вслед за этим нужно принимать решение – оставить его или заменить на новый.