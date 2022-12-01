«Кроме того, люди в России живут побогаче, чем в Казахстане, соответственно, с нас можно больше денег поиметь, нежели с казахов. Между прочим, до ввода санкций, еще два года назад, условно, даже по России цены отличались, машина в Москве стоила одних денег, а во Владимирской или Рязанской области эту машину можно было купить дешевле», — высказался он.