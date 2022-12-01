Как быстро отремонтировать дорогостоящий «дворник»

Быстроизнашивающиеся элементы порой выходят из строя раньше срока, по данной причине приходится покупать новые. Есть способ, позволяющий почти даром и быстро отремонтировать после повреждения дорогостоящий «дворник».

Сломался рычаг стеклоочистителя и автовладельцу пришлось продумать технологическую схему его восстановления. Проблему удалось решить благодаря «гаражному» опыту ремонта несложных деталей из пластмассы, имеющих металлический каркас.

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Ситуация с «дворником» вписалась в имеющиеся навыки, поэтому особых трудностей не возникло. Нужно было собрать воедино обломанные фрагменты несложной по конструкции детали. В них было решено просверлить отверстия, а затем скрепить двумя жёсткими «мостиками»: одним с внешней стороны, другим – с внутренней.

Поиск подходящих заготовок увенчался успехом. В коробке, где хранились разные мелочи, удалось найти пластину-проушину от мебельной фурнитуры. Она подошла по размерам и другим параметрам как внешний элемент к обломанному рычагу. В качестве крепежа были использованы два болта М4 с шайбами и гайками.

Пришлось повозиться с конструкцией внутренней стяжки вместо сломанного рычага, но данную задачу тоже удалось решить.

Автолюбитель использовал быстротвердеющий ремонтный состав – универсальную холодную сварку марки Ruseff, именуемую в народе «быстрая сталь».

Благодаря данному средству удалось быстро и без нервотрёпки отремонтировать «дворник». Названый состав хорошо скрепляет разные металлы и пластмассы, он имеет густую консистенцию и напоминает пластилин. После разминания средство превращается в быстро твердеющий на воздухе материал.

Автовладелец придал мягкой «лепёшке» определённую форму, слепив нужный фрагмент. В ходе застывания сформировалась жёсткая внутренняя стяжка, прочность которой оказалась практически сопоставима с металлом.

Расходы на ремонт были небольшими. Они намного меньше затрат, которые автолюбитель понёс бы, согласившись на вариант решения проблемы, предложенный специалистами автосервиса. Водитель обращался к ним ранее за помощью.

Таким образом, удалось решить небольшую, но заковыристую проблему.