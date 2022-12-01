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1 час назад

Новости автомира: Хакеры нашли способ угона автомобиля с помощью VIN-кода

Lenta.ru

Энтузиасты обнаружили критическую уязвимость в телематической системе, которая встроена в автомобили популярных брендов. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Найден способ угона автомобиля с помощью VIN-кода
Фото:  Shutterstock Shutterstock

О найденной уязвимости, которая позволяет получать доступ к автомобилям, рассказал в своем Twitter известный хакер Сэм Карри. Критическую проблему обнаружили в телематической системе Sirius XM, предназначенной для удаленного управления транспортными средствами. По словам Карри, ошибка в телематической инфраструктуре позволяет удаленно определять местоположение авто, разблокировать сигнализацию, получать личные данные о водителе.

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Специалист заявил, что с помощью специального оборудования злоумышленник может подключиться к системе SiriusXM, которая применяется в автомобилях Honda, Nissan, Infiniti и Acura. Для удаленного взлома хакеру может пригодиться VIN-код авто — индивидуальный шифр транспортного средства. Обычно он находится на лобовом стекле.

Представители компании Sirius XM, занимающиеся разработкой одноименной телематической системы, признали уязвимость. По словам специалистов, системная брешь была закрыта в течение 24 часов после получения отчета.

В июле журналисты издания The Drive нашли способ взлома практически любого автомобиля Honda с помощью перехвата сигнала. Специалисты научились перехватывать комбинацию цифр, передаваемую с пульта на автомобиль, и создавать подходящую для снятия машины с охраны последовательность.

Автоэксперт,Nissan,Honda,
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