Россиянам рассказали, когда стоит покупать автомобиль и будет ли снижение цен. С прогнозами выступили автоэксперты.

«В России были популярны модели кроссоверов Hyundai Creta. О ней, скорее всего, придется забыть. По тем ценам, к которым мы привыкли, продаж уже не будет. Но есть альтернатива, которую можно подождать. Например, это «Москвич 3», он же Jac JS4», – заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По его словам, в конце 2021 года автомобили Hyundai Creta продавали в России за 1,3 млн рублей, сейчас же цены составляют 2 млн рублей.

Эксперт добавил, что цены на «Москвич 3» еще не объявили, но предполагается, что машина будет стоить не больше 2 млн рублей.

Также эксперт посоветовал смотреть варианты таких авто, как Skoda, Volkswagen, Audi, Mercedes уже сейчас, потому что в будущем их может уже не быть.

В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр добавил, что цены на ввозимые по параллельному импорту автомобили значительно меняться уже не будут, тем более в сторону снижения.

Так, новый Toyota Land Cruiser 300 в начале этого года стоил около 10 млн рублей, потом же машины завезли по ценам 15–16 млн рублей. Сейчас их предлагают за 11 млн рублей. Также эксперты добавили, что в 2023 году россияне вернутся к автомобилям с правым рулем, пишет издание Autonews.