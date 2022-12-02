По каким причинам машина может «заплакать» зимой?

Автолюбители замечают, что иногда сильный мороз заставляет их машину «заплакать». Утечка рабочих жидкостей и их скопление под машиной сигнализирует о проблемах в стыковочных местах, следует оперативно заменить прохудившееся уплотнение.

Вытекание охлаждающей жидкости, масла или топлива крайне негативно отражается на состоянии машины. Незамерзающие лужицы обнаруживаются ранним утром, так как на припаркованный автомобиль негативно влияет резкий перепад температур.

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После езды весь день напролёт, машину загоняют на автостоянку, где она находится под открытым небом и начинает постепенно остывать. К утру между передними колёсами образуется небольшая лужица.

Причиной данной проблемы является нарушение пластичности резиновых или поливинилхлоридных уплотнителей.

В таком случае необходимо искать утечки в системах автомобиля: охладительной или топливной. Физические процессы, происходящие из-за перепада температур, вызывают деформацию уплотнительных элементов, изготовленных из резины или смеси данного материала с пластиком. В процессе эксплуатации прокладки постепенно теряют свою эластичность.

Если машина простаивает на морозе каждую ночь, то вполне вероятна утечка. Как правило, чаще всего в лужице обнаруживается охлаждающая жидкость.

После нагрева мотора, «капель» прекращается.

Данное изменение возможно, так как антифриз после запуска двигателя нагревается, вместе с ним - уплотнители. Едва сочащиеся зазоры закрываются, так как вся конструкция, ДВС и прокладки, расширяются.

В таком случае специалист СТО при обращении за помощью не сможет понять, откуда вытекает жидкость.

Нужно учитывать, что трубки и шланги, входящие в систему охлаждения, дубеют на морозе и покрываются микротрещинами.

Подобный негативный момент также может спровоцировать «ночную» утечку какой-либо рабочей жидкости.

Остывание автомобиля и его простаивание всю ночь на морозе способствует растрескиванию уплотнителей. Необходимо учитывать подобную негативную тенденцию и проверять целостность трубок и шлангов.