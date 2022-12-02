Автоэксперт: сейчас не стоит рассматривать машину как инвестицию

Обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов рассказал "Российской газете" о том, что сейчас не стоит рассматривать машину как инвестицию.
"Это можно было делать до февраля. А после цены на новые автомобили значительно выросли.
Когда рынок у нас находился в стационарном состоянии, были марки, которые обладали повышенной остаточной стоимостью, то есть со временем стоимость на них падала значительно меньше, чем у других. Но к таким автомобилям никогда не относились марки премиум-брендов, потому что как только такие машины выезжают из дилерского центра, они теряют в цене около 30%. У этих брендов очень высокая доля маржи, люди платят за то, чтобы ездить на BMW или Audi.
Однако были машины, которые традиционно мало теряли в цене, продавались на вторичном рынке очень хорошо. В первую очередь это рамные внедорожники. Самый яркий пример Toyota Land Cruiser. Да и в целом бренд Toyota очень высоко ценится на вторичном рынке, его остаточная стоимость падала медленно.
Но сейчас ситуация немного другая, сложно спрогнозировать, что будет в следующем году. У нас фактически на рынке из действующих брендов остались только Lada и марки из КНР. Так вот китайцы в силу множества причин падали в цене очень быстро. Поэтому сейчас об инвестиционной стратегии говорить не приходится, покупательская стратегия должна быть в другом. Если человек понимает, что он он не хочет зависеть от поставок запчастей или самому их искать на машины ушедших брендов, тогда он выбирает китайцев. Но нужно это делать с прицелом, что у него машина прослужит шесть лет и более. Надёжнее брать китайские бренды с механической коробкой передач или только с классическим гидромеханическим автоматом", - отметил эксперт.