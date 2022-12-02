Автоэксперт: сейчас не стоит рассматривать машину как инвестицию

Но сейчас ситуация немного другая, сложно спрогнозировать, что будет в следующем году. У нас фактически на рынке из действующих брендов остались только Lada и марки из КНР. Так вот китайцы в силу множества причин падали в цене очень быстро. Поэтому сейчас об инвестиционной стратегии говорить не приходится, покупательская стратегия должна быть в другом. Если человек понимает, что он он не хочет зависеть от поставок запчастей или самому их искать на машины ушедших брендов, тогда он выбирает китайцев. Но нужно это делать с прицелом, что у него машина прослужит шесть лет и более. Надёжнее брать китайские бренды с механической коробкой передач или только с классическим гидромеханическим автоматом", - отметил эксперт.